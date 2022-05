Issabela Camil lamentó el robo que sufrió su hermano Jaime: “Vivímos en un país difícil”

(Foto: Cuartoscuro - IG/j@jaimecamil)

Hace unas semanas Jaime Camil, Silvia Pinal, Shanik Berman y Ariadne Díaz vivieron diferentes experiencias de robo en la Ciudad de México, situaciones que no tardaron en encender las alarmas entre los artistas y el público en general. Tras lo sucedido, Issabela Camil lamentó el asalto que sufrió su hermano y compartió su punto de vista sobre el difícil momento que vive el país.

La esposa de Sergio Mayer concedió una entrevista para el programa Ventaneando donde habló sobre distintos temas, entre ellos, el robo que sufrió su hermano a mediados del pasado mes de abril. Notablemente consternada por la situación dejó entrever la impotencia que habría vivido su familiar sin profundizar en detalles.

“Es una sensación horrible que entren a tu espacio, que hagan una cosa así, pero vivimos en un país difícil, un país donde sufren mucho... México siento que sufre y es un país... México feminicida, muy triste, pero bueno, hay que seguir luchando, seguir alzando la voz”, declaró.

La actriz se casó con Sergio Mayer en 2009. (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Con ello, Issabela no sólo lamentó el robo al departamento que Jaime Camil tiene en la CDMX, también dejó al descubierto su postura ante la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres que atañe al país. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si el protagonista de La fea más bella ya interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables y tampoco ha dado declaraciones al respecto.

Por otro lado, la intérprete de 53 años confesó que en los últimos meses se ha planteado la posibilidad de lanzar una serie, sin embargo, no tiene considerado que sea un proyecto autobiográfico. Bajo este contexto fue cuestionada sobre la posibilidad de contar su historia de amor con Luis Miguel, uno de los romances más polémicos del medio que ya fue retratado en la bioserie del Sol.

“No, cuando mi alma me pida que lo haga sí, pero todavía no, todavía está bien”, señaló.

El cantante contó parte de su romance con la actriz mexicana en "Luis Miguel la serie". Fotos: Instagram @lmxlm // @fans_de_issabela_camil

Issabela comentó que la relación que tuvo durante su juventud con el famoso cantante no es el único tema relevante: “Creo que mi vida ha sido interesante en muchos aspectos, mi familia, de dónde vengo, entonces creo que también hay unos temas que no he contado, de mi pareja Sergio. Creo que hay carnita ahí en ese hueso”.

La intérprete que recientemente participó en Vencer al desamor, arremetió contra los artistas y figuras públicas que constantemente suelen estar envueltos en el escándalo, pues considera que no es necesario para poder ‘llamar la atención’. Cabe mencionar que su romance con Luis Miguel ha sido un tema que la ha perseguido durante toda su carrera.

“De repente uno piensa ‘no, sino estoy en pantalla no existo’ y para mí no es así. Gracias a Dios tengo muchas otras piezas en mi vida, entonces no me define eso solamente”, dijo para el programa de TV Azteca.

Jaime Camil y Pablo Montero interpretaron a Vicente Fernández en sus series biográficas. (Instagram: @pablomoficial / @jaimecamil / @_vicentefdz)

Finalmente, Issabela Camil confesó que ya tuvo la oportunidad de ver algunas escenas de El Rey, serie autorizada por Vicente Fernández que protagonizará Jaime Camil. Tras observaruna probadita sobre la interpretación que hizo su hermano, confesó que quedó muy sorprendida con la calidad vocal que ofrecerá.

“Nos enseñó las canciones y me sorprendió, la verdad le dije: ‘Jaime, creo que estás cantando mejor que nunca’ y me dijo ‘sí, la verdad que sí'. Todo se ve espectacular”, comentó.

Cabe recordar que hasta la fecha se tienen contempladas dos series sobre la vida del Charro de Huentitán, una autorizada y la otra no. La versión que aprobó el ídolo mexicano antes de su lamentable fallecimiento saldrá a la luz en los próximos meses con la participación estelar de Jaime Camil, quien además interpretará las canciones.

(Captura: @pablooficial/Instagram)

El proyecto que desaprobó la familia salió a la luz durante el pasado mes de marzo en el Canal de las Estrellas y fue protagonizado por Pablo Montero. La segunda temporada llegará a la pantalla el 16 de mayo.

