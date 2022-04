YosStop reveló si tendría una cuenta de OnlyFans: “Es mi pasión”

La creadora de contenido bromeó de manera irónica con sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/@justyoss)

A finales de noviembre de 2021 Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes como YosStop, salió de un centro de readaptación social que se encuentra en la Ciudad de México, donde permaneció cinco meses. Tras ser puesta en libertad, la creadora de contenido ha tenido que adoptar una nueva forma de acercarse a sus seguidores con audiovisuales centrados en materia de género; sin embargo, en algunos momentos trata de cambiar el ángulo y bromea con sus millones de seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, la youtuber mexicana, que cuenta con poco más de 6 millones de seguidores en esta red social, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde fue cuestionada sobre si en un futuro muy lejano no se animaría a abrir un canal de OnlyFans.

La caja de Instagram la nombró “Pregunta y te contesto con sarcasmo”, ahí los usuarios primeramente le preguntaron “Si le gustaba comer”, “Si le gustaban los hombres”, así como uno que otro consejo como “Qué hago si siento que mi novio me engaña con mi mejor amiga”, entre varias opciones más.

YosStop respondió de forma burlesca a las preguntas de sus seguidores Foto: Instagram/@justyoss

Llegando la hora, la hermana de Ryan Hoffman, fue cuestionada sobre si abrirá o no una cuenta en OnlyFans y con un tono sarcástico, la youtuber dijo que le “encantaría” tener una cuenta para mostrar su cuerpo: “Claro, me fascina, es mi pasión. De hecho, en este momento la estoy abriendo porque me encanta enseñar”, arguyó en su corta storie.

En un tono más mordaz, YosStop bromeó sobre tener una cuenta donde comparte fotos de sus pies: “Mientras, me puedes seguir en el de pies, ‘justpies’”, respondió ante la irónica pregunta con el humor que la caracteriza.

Fue en marzo de 2021 cuando la popular influencer YosStop fue denunciada por el delito de posesión y distribución de material íntimo en perjuicio de Ainara Suárez, quien acudió a las autoridades para acusar que la youtuber había difundido el caso en el que ella, siendo menor de edad, fue víctima de abuso sexual.

YosStop, fue acusada de querer cobrar cantidades millonarias por brindar una entrevista al salir de la cárcel, Foto: Instagram/@justyoss

Por el delito de posesión de pornografía infantil, la creadora de contenido fue aprehendida en su domicilio en la colonia Narvarte, para ser trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permaneció alrededor de cinco meses, para finalmente ser liberada a finales de noviembre de 2021.

Tras llegar a un acuerdo reparatorio con su demandante, quien estipuló que YosStop, fue acusada de querer cobrar cantidades millonarias por brindar una entrevista al salir de la cárcel, deberá destinar un porcentaje de sus ganancias percibidas a través de la monetización de videos, así como algunas pertenencias materiales.

Dentro de las medidas reparatorias que YosStop se comprometió en realizar, fue la difusión de contenidos audiovisuales relacionados con los temas de feminismo, inclusión e igualdad de género. Situación que hasta el momento ha cumplido con creces, ya que desde un primer momento, la youtuber de 31 años aseguró que esto lo llevaría a cabo por convicción propia y no por compromiso u obligación con las autoridades.

La Youtuber asegura que aprendió la lección con su estancia en la cárcel Video: Instagram/@justyoss

A principios de marzo, Yoseline Hoffman que cuenta con poco más de 14 millones de suscriptores en sus dos cuentas de YouTube, decidió mandarle un mensaje de sororidad a sus seguidoras, para después dar paso al anuncio de que volvería a abrir la ya mencionada plataforma de streaming.

“Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, subrayó YosStop en un videoclip colgado en su cuenta de Instagram.

Más adelante, aprovechó para explicar que sus actitudes inmaduras del pasado ya no iban de acuerdo al ángulo que quería imprimirle a su nuevo contenido, por lo que eliminó varios de estos en donde muestra una actitud despectiva.

SEGUIR LEYENDO: