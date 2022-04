Arleth Terán aseguró que el último libro de Anabel Hernández “no vale nada, es pura paja”

La actriz arremetió contra Anabel Hernández por su libro "Emma y las otras señoras del narco" (Fotos: Cuartoscuro)

Arleth Terán rompió el silencio acerca del los supuestos vínculos amorosos con capos del narco que Anabel Hernández destapó en su libro Emma y las otras señoras del narco. Según mencionó la actriz, no está interesada en demandar a la periodista porque piensa que la “novela” no vale la pena.

Durante un corto encuentro con la prensa, captado por Sale el Sol, Arleth Terán aceptó dar su opinión respecto al último libro de Anabel Hernández, en el que fue ligada sentimentalmente con Édgar Valdez Villarreal La Barbie, exjefe de sicarios del Beltrán Leyva.

Según manifestó la actriz, ella nunca conoció en persona a La Barbie, inclusive, se habría informado acerca de la vida del capo para saber sobre él y lamentó que la hubieran relacionado con su nombre.

“Al final del día la gente se come cualquier cosa. Hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, a este chico en mi vida lo conocí, o sea, personalmente sé quién es, me documenté, pero yo en mi vida lo he visto”

Según las fuentes de Anabel Hernández, Arleth habría mantenido una fuerte relación amorosa con "La Barbie" (Foto: Ivan Stephens/Cuartoscuro)

También reveló que las acusaciones no la han perjudicado de ninguna forma, menos en su familia, pues en su casa no se habla del tema y las personas con las que se relaciona no leen el tipo de investigaciones que hace Hernández.

“Me he dedicado especialmente a la educación de mi hijo, y mi hijo está está en escuelas con gente de criterio, que es muy difícil hacer a ese tipo de gente tonta con cualquier cosita, va más allá. No creo que sea el libro que estas personas leen”, mencionó la protagonista antagónica de Mi pequeña traviesa.

Asimismo, señaló que, en cuanto a su imagen, la tiene sin cuidado que Anabel Hernández le haya dedicado dos hojas de su libro, pues piensa que si le ayuda a ganar dinero, sólo le queda desearle “buen provecho”.

Además de Terán, Anabel también destapó romances de Galilea Montijo y Ninel Conde con capos del narco (Fotos: J.M. Mariscal/Infobae)

“Bueno, esta persona, como decimos: las mujeres tienen derecho a ganarnos la comida como puedan, y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho”

Al final del encuentro, fue cuestionada por la prensa si es que ha pensado en tomar acciones legales en contra de la comunicadora, a lo que respondió que no, pues para ella no valdría la pena sumergirse en un proceso de ese tipo si no es una “novela” bien escrita.

“Es que no está fundamentado en nada, no valdría la pena. Se basa en una entrevista que yo di para ustedes y que la sacó de YouTube, y dices: ‘Bueno, a ver, ¿cómo?’, porque, además, yo soy una persona que me gusta leer libros; me di a la tarea y en realidad veo que no vale nada, es pura paja”, dijo Terán.

Arleth habría leído el libro de Hernández y no le gustó, por lo que aseguró que "no merece la pena" (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae México)

Agregó que la desilusionó que a pesar de que Hernández la menciona en la portada posterior del libro, sólo escribió dos hojas acerca de ella y su supuesto vínculo con La Barbie

“Al final, en contraportada, mi nombre, cuando vienen dos páginas, yo dije: ‘Habrá mucha tela’, ‘¿qué tanta leña le echaste?’ ¡Nada! ‘Basado en YouTube’, ¿qué es eso? Porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero realmente es muy mala hasta para las novelas, porque la novela le quedó fatal”

Y es que según descubrió Anabel Hernández en su investigación, Arleth y La Barbie mantenían una relación amorosa en 2010. Durante ese tiempo las fuentes de la periodista los habrían visto en muchas ocasiones juntos.

A pesar de que Valdez Villarreal tenía esposa, él se paseaba por muchos lugares con la actriz y la llenaba de lujos y dinero.

SEGUIR LEYENDO: