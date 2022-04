Eric del Castillo volverá a Televisa después de cinco años

Eric del Castillo interpretará a un padre,ya ha realizado otros trabajos así

Eric del Castillo volverá a actuar en telenovelas luego de cinco años alejado de la pantalla chica -dos de ellos derivados de la pandemia por COVID-19-. Así lo anunció este día, también afirmó que dará vida a un sacerdote como ha hecho en otras ocasiones.

La más reciente telenovela en la que participó Eric del Castillo fue Mi marido tiene familia en 2017, producción que estuvo a cargo de Juan Osorio; en esa ocasión, el actor le dio vida al padre de la protagonista Julia, interpretada por Zulia Vega.

Este 20 de abril, en entrevista con el programa Hoy, el actor se dijo muy feliz por volver a la actuación tras el confinamiento para prevenir casos de coronavirus, aunque no dijo el nombre de la telenovela, compartió que el productor será Carlos Moreno.

Eric del Castillo volverá a la televisión luego de cinco años (Foto: Cuartoscuro)

“Pues sí, la pandemia condenada que a todo mundo nos aisló de una forma u otra y ahora estoy muy contento porque se me está ofreciendo regresar a una telenovela con el señor Carlos Moreno y me da mucho gusto”, explicó en el matutino de Televisa.

Eric del Castillo adelantó que interpretará a un sacerdote, esta no es la primera vez en que le da vida a un líder religioso. En 1963 participó en las películas Tormenta en el Ring y El señor... tormenta, en ambas dio vida al Cura, conocido también como el mismo Señor Tormenta.

En cuanto a telenovelas, Eric del Castillo le dio vida a un sacerdote en Lazos de amor (1995- 1996); mientras que en Lo que la vida me robó, actuó como el Padre Anselmo Quiñones.

Eric del Castillo ya había actuado como sacerdote o cura (Foto: captura YouTube/Hoy)

En la conversación con el programa Hoy, Eric reveló que la ordenanza religiosa estuvo a punto de dirigir su vida, pero prefirió las telenovelas y películas. Cuando fue cuestionado sobre su papel, el actor de 88 años respondió lo siguiente:

“Pues es un sacerdote que tiene una historia muy importante dentro de la misma trama y he hecho varios sacerdotes a través de mi vida y por poquito soy sacerdote yo también porque estuve en el seminario, pero me tocó ser actor”.

En 2019, Eric del Castillo reveló al portal Desde la Fe que sí comenzó sus estudios religiosos, tras la muerte de su padre, cursó la secundaria en el Internado de los Hermanos Maristas en México, posteriormente ingresó al Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras.

Fue por sugerencia de su mamá que Eric del Castillo comenzó a estudiar actuación (Foto: Televisa)

De ese seminario tuvo que salir por una razón de salud, ya que un “grandulón abusivo” le sumergió la cabeza en una alberca con agua contaminada y eso le provocó una severa infección en los ojos. Después de abandonar la formación religiosa, comenzó a estudiar Actuación en la Escuela de Arte Dramático Andrés Soler por sugerencia de su mamá.

Durante la entrevista con Hoy, el reconocido primer actor habló de su hija Kate del Castillo, a quien ya le sugirió tomar un periodo de descanso para que no se desgaste en el trabajo “Es una maquina de trabajo y ya se lo dije ‘Hijita, piensa en tu vida, arregla tus cosas, en fin date unas vacaciones, un año sabático’”, mencionó.

La participación de Eric del Castillo en Televisa significaría que logró un acuerdo favorecedor, pues hace un par de semanas, reveló que la televisora no le daba el trato que se merecía.

Eric del Castillo habló de su regreso a Televisa y lo que no le gusta de la empresa

“Han cambiado los tiempos, ahora me da pena entrar con un... Antes entraba con mi gafete, ahora tengo que hacer colas para entrar y pues no me gusta, que a nosotros que hemos estado más de 30 años, deberían de tener más atenciones con uno”, compartió en su queja.

El actor explicó que su larga trayectoria debería ser un “pase directo” a las instalaciones y foros: “Sí me gustaría que nos respetaran o nos dieran una contraseña o algo para no estar haciendo cola (…) Sí me chupé aquí 30 y tantos años”, explicó el pasado 5 de abril.

