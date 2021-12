Paulina Rubio ganó nueva disputa legal contra Gerardo Bazúa por su hijo

Gerardo Bazúa nuevamente llevó su caso a una audiencia, la cual favoreció a Paulina Rubio (Fotos: Instagram @jerrybazua/ @paulinarubio)

Paulina Rubio y su ex pareja Gerardo Bazúa nuevamente están en medio de conflicto legal debido a su hijo Eros, en esta ocasión el cantante argumentó que la Chica Dorada no lo deja ver al pequeño y no le permitió que visite Sinaloa.

Este martes trascendió que Gerardo Bazúa y Paulina Rubio asistieron a una audiencia virtual debido a que el cantante aseguró que su ex pareja no lo deja ver a Eros, el hijo que tuvieron, porque le ha negado que visite Sinaloa. Ante estas acusaciones, la cantante se defendió diciendo que esta medida la ha tomado ya que piensa que el menor podría ser secuestrado.

“Le pedí que se lo lleve a otro lado, tenemos lugares hermosos en México a los que usualmente vamos”, señaló la intérprete de Ni una sola palabra en la audiencia, difundida por Ventaneando.

Durante este encuentro, el abogado de Rubio también defendió que no es correcto llevar a un niño a Sinaloa porque es arriesgarlo a un alto nivel de peligrosidad. Una vez que el representante legal de la ex Timbiriche continuó alegando que un niño de cinco años no podía visitar un estado de México que es catalogado como peligroso, Jerry respondió molesto.

Los cantantes nuevamente se encontraron en una audiencia luego de discutir sobre las vacaciones de Navidad y fin de año de Eros (Foto: Instagram/@paulinarubio)

“En todo México es lo mismo, incluso aquí en Miami te disparan con las armas. Hay armas y pistolas en todos lados, y más aquí en Estados Unidos que en otro lado”, explotó el cantante.

El abogado de Gerardo también se fue contra Paulina, cuestionando el porqué se presentaba en conciertos en Sinaloa si es que verdaderamente sentía que era un lugar tan peligroso como para visitarlo. También le preguntaron sobre cuántas veces han intentado secuestrar a Eros mientras visita el norte de México, a lo que la Chica Dorada respondió que ella no acude a espacios públicos.

Después de argumentar sus diferentes puntos y pruebas, la defensa de Rubio propuso una solución a este enfrentamiento.

“Ahora que está consciente de que la Ciudad de México tiene un nivel de peligrosidad nivel 2, ¿aceptaría viajar ahí con su hijo para que su familia lo vea, en vez de ir a un lugar que tiene la alerta específica para no viajar desde los Estados Unidos?”, pregunto el abogado, y el ex participante de La Voz no aceptó.

Paulina Rubio logró que su hijo no visite Sinaloa en los próximos días (Foto: @paulinarubio/ Instagram)

Finalmente, esta audiencia tuvo un resultado positivo para Paulina Rubio, pues la jueza encargada de determinar si este viaje Eros lo podría realizar o no, sentenció que Sinaloa sí es un lugar peligroso y no es correcto que el niño lo visite, esto pese a que a Bazúa le tocaba pasar la mitad de las fiestas decembrinas con el menor.

Hace tan solo siete meses a Jerry se le otorgó oficialmente la paternidad y Rubio tuvo que aceptar compartir la custodia del niño, esto después de que él interpuso una denuncia en contra de la intérprete de Ni una sola palabra y solicitó ser el padre legal de Eros ya que no se le permitía ver a su hijo.

Los cantantes nunca llegaron a unirse en matrimonio, por lo que en es momento se decía que posiblemente el menor nunca recibió el apellido de su padre y no fue reconocido como su hijo, esto permitió que Paulina gozara se su custodia completa.

Tras el nuevo sencillo de Rubio, en donde le dedicó una indirecta al cantante, él respondió diciendo: “Yo estoy avanzando, yo puedo hablar de mí. Le deseo a ella todo lo mejor. Será siempre la mamá de mi hijo y yo le deseo todo el amor, de verdad, a manos llenas. O sea, es una gran mujer que tiene que tener todo y tiene todo para ser feliz”.

