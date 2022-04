Kaley Cuoco confesó que “lloró durante toda la noche” por culpa de Kate Hudson

Kaley Cuoco reveló que “lloró durante toda la noche” por culpa de Kate Hudson (Reuters)

La actriz estadounidense Kaley Cuoco, de 36 años, atraviesa unos meses difíciles en lo personal tras confirmar en septiembre pasado que se iba a separar de su segundo marido, Karl Cook, con el que se había casado en 2018, alegando “diferencias irreconciliables”.

En una reciente entrevista con Glamour, la estrella de “The Flight Attendant” aseguraba que no le cerraba la puerta al amor, pero no volvería a pasar por el altar. “Nunca me casaré de nuevo. Me encantaría tener una relación duradera o una pareja. Pero no volveré a casarme. Absolutamente no. Puedes ponerlo literalmente en la portada”, afirmó.

Pero resulta que no solo en el terreno personal la actriz se ha llevado una decepción.

La protagonista de “The Big Bang Theory” también desveló un disgusto en lo profesional que ha recibido recientemente y que involucraba directamente a su compañera, Kate Hudson, quien se quedó con el papel para la secuela de “Knives Out” de Rian Johnson.

Cuoco estaba convencida de que había logrado el papel que finalmente terminó en manos de Hudson.

“Estaba convencido de que el papel era mío. Estaba tan segura que mis maletas estaban hechas para viajar a Grecia”, dijo Cuoco a la publicación. “Y luego no lo conseguí. Me sentí devastada, algo que no suele ocurrirme cuando un proyecto no sale adelante. Lloré y lloré toda la noche”, confesaba la actriz que sin embargo, pudo rehacerse de inmediato.

Al día siguiente, Cuoco recibió una llamada para participar en la comedia romántica “Meet Cute”, coprotagonizada por el cómico Pete Davidson. “Pensé: ‘Este es un guion mágico’. Y nunca lo habría conseguido si me hubieran elegido para ‘Knives Out’”, aseguró.

“Estaba triste porque iba a tener la posibilidad de trabajar con Daniel Craig, que es increíble. Pero no podría estar más feliz con cómo ha terminado todo. Kate es genial. Ella debía hacerlo y yo debía hacer esto. Y tal vez llegue mi oportunidad para la tercera”, concluyó.

“‘Knives Out 2″ de Rian Johnson vuelve con Daniel Craig a la cabeza y con un reparto de estrellas como Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline y Ethan Hawke.

Kate Hudson (Reuters)

Cuoco aseguró que jamás volverá a casarse, luego de atravesar por dos divorcios

La actriz y Karl Cook anunciaron en septiembre de 2021 que se separaban después de tres años de matrimonio.

“A pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, dijeron a Page Six en un comunicado conjunto. “Queríamos compartir nuestra verdad juntos. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario. Hemos tomado esta decisión juntos”, expresaron.

La actriz de “Big Bang Theory” comenzó a salir con el jinete de 30 años en 2016 y se comprometieron en 2017. Se casaron el 30 de junio de 2018 en un establo de caballos cerca de San Diego, California.

Kaley Cuoco y su ex Karl Cook

Cuoco estuvo casada previamente con el tenista Ryan Sweeting por solo 21 meses. El divorcio no finalizó hasta mayo de 2016. La ex pareja contrajo matrimonio después de tres meses de noviazgo.

“Honestamente, pensé que no me volvería a casar”, dijo la actriz después de su separación. “Mi ex arruinó esa palabra para mí. La persona con la que terminé no era la persona que conocí originalmente. Y eso no fue culpa mía, fue de él”.

“Sabía cuánto tenía que dar y cuánto quería recibir”, agregó. “Sabía que solo tenía que ser paciente. Tuve que pasar por muchas cosas, pero me llevó a Karl”.

