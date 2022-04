Andrea Lagunes, protagonista infantil de “Gotita de amor”, ya es mamá

Andrea Lagunes, estrella infantil de Televisa, dio a luz a su primer hijo (Fotos: Instagram @andrealagunes)

Andrea Lagunes, una de las actrices infantiles que triunfaron en su niñez a través de telenovelas de Televisa, dio a conocer este 15 de abril que se convirtió en madre.

Luego de haber compartido el pasado noviembre que estaba esperando a su primer bebé junto a su pareja, Luciano Sánchez, la protagonista de Gotita de amor anunció a través de su cuenta de Instagram que su hijo ya nació. Con una tierna fotografía donde se encuentra cargando a su primogénito, a quien llamó Mariano, le dio la bienvenida al bebé.

En la publicación, sus seguidores felicitaron a la actriz y a su pareja por su primer bebé y algunos de ellos mencionaron que ahora a Andrea le tocará disfrutar de su “gotita de amor”. “Muchas felicidades a los tres. Besos”, “Qué hermosa imagen. Muchas felicidades, bonita”, “Tu gotita de amor. Muchas felicidades y bendiciones”, se lee en la sección de comentarios.

Con esta fotografía Andrea anunció la llegada de su hijo, Mariano (Foto: Instagram/@andrealagunes)

Lagunes actualmente tiene 29 años y, pese a que desde su adolescencia dejó de participar en telenovelas, actualmente sigue teniendo un gran grupo de fans que la apoyan en los diferentes proyectos en los que aparece, como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Después de haber triunfado en telenovelas como Carita de Ángel, Vivan los niños, y Gotita de amor, su más famosa participación, se retiró de los melodramas, pero no de la actuación.

Según explicó la actriz que encarnó a Chabelita, ella no decidió abandonar las telenovelas, si no que se vio obligada a dejarlas ya que no era aceptada en los castings debido a que siempre se ha visto mucho más joven de lo que es.

En una transmisión en vivo para el canal de YouTube de Tvnovelas, Lagunes reveló que después de su éxito como estrella infantil, quiso seguir en esta profesión. Sin embargo, los productores decidían no aceptarla debido a que no le podían dar personajes con historias fuertes ya que seguía pareciendo una niña.

Andrea fue una de las niñas con más éxito de Televisa, pues participó en al menos cinco producciones infantiles (Foto: Instagram/@andrealagunes)

“Hacía castings para telenovelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes porque me seguía viendo muy chiquita”, destapó.

Sin embargo, quiso continuar en esta profesión, por lo que se dedicó a varias producciones teatrales como Ricitos de Oro y El Mago de Oz, pues no piensa dejar a profesión que ha tenido desde niña. “Me encanta actuar, es algo que nunca voy a dejar”, dijo durante la transmisión.

También ha probado suerte con incursionando en la música y ha lanzado colaboraciones con diferentes cantantes.

Lagunes actualmente ya no participa en telenovelas, pero sí en serie de televisa (Foto: Instagram/@andrealagunes)

La actriz también confesó que este tipo de situaciones siguen afectando su vida y no solo la profesional, pues en muchas ocasiones todavía le piden su identificación para comprobar que tiene 29 años. Y pese a que en algunas ocasiones esto la perjudica, y en otras la beneficia, lo ha normalizado y ya no le afecta tanto como antes.

Actualmente, Andrea sigue siendo recordada principalmente por su actuación como Chabelita en Gotita de Amor, producción a la que ella le tiene mucho aprecio, pues no sólo marcó su vida, sino que hasta la fecha recuerda que durante las grabaciones disfrutaba mucho de la telenovela.

“Marcó algo en mi vida maravilloso; hay un antes y un después de haber estado en Gotita de amor (...) Eso lo hice cuando tenía cinco años y hoy me siguen recordado por eso y mucha gente me sigue agradeciendo por haber estado en su niñez”, dijo la histrionisa.

