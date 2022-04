Denunciar, la principal arma contra la reventa en conciertos: Policía Cibernética

Las filas virtuales y las ventas a través de internet han provocado una ola de estafas a través de las redes sociales FOTO: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.COM

Fabiola y Gerardo contaban con poco dinero para ir a uno de sus festivales favoritos, pero no querían perderse los espectáculos de grandes artistas tanto nacionales como internacionales, así que emprendieron la búsqueda de un par de entradas por internet, con suerte, encontraban algunos a bajo precio.

En fechas recientes, se han visto numerosos casos de ofertas de boletos por las redes sociales, especialmente Facebook, Twitter e Instagram que pueden prometer beneficios como precios igualados a los de preventa, e incluso más bajos conforme se acerca la fecha en se realizará el concierto en turno.

Sin embargo, podría tratarse de cibercriminales que hacen una venta sin ninguna clase de seguridad, con depósitos de por medio u otros trucos para obtener dinero y después desaparecer o mandar a sus víctimas boletos falsos que llegan hasta las puertas de los recintos para ser finalmente rechazados.

La Policía Cibernética recomendó únicamente utilizar páginas oficiales y hacer filas virtuales para comprar boletos (Foto: Infobae)

Esta técnica de suplantación de páginas seguras y oficiales para la compra de boletos es etiquetada por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como Phishing, y cuenta con numerosas alertas de las autoridades.

“En Facebook encontramos a muchísimas personas ofertando sus abonos más baratos, y dijimos que tal vez era una opción porque son personas que ya no van a ir. Nos aventamos a iniciar dicha aventura”, comentó la pareja a Infobae México sobre su caso.

La mujer al otro lado de los mensajes les prometió que los boletos eran suyos y de su novio, pero ninguno de los dos se presentaría en el concierto, por lo que buscaban que alguien más gozara ese beneficio. Al llegar a la cita, revisaron los boletos que fueron entregados por otra persona ajena a las negociaciones, entre prisas y con la caratula hacia abajo. Al revisarlos, eran una simple cartulina.

En ese momento, Fabiola y Gerardo se dieron cuenta de que todo era un plan perfectamente orquestado para cometer un fraude. La mujer que hizo toda la negociación finalmente los bloqueó, eliminó las conversaciones y nunca más volvieron a saber de su existencia física ni en las redes sociales.

La Policía CIbernética recomendó hacer una fila virtual hasta que se acaben los boletos, en el caso de agotarse, no recurrir a sitios falsos para su compra FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

No es el único caso que ha hecho eco en la Ciudad de México durante los últimos meses. Los conciertos de Coldplay, por ejemplo, tuvieron una gran demanda, al grado de hacer que los británicos tuvieran cuatro fechas en la capital mexicana, una más en Guadalajara y una más en Monterrey.

Sin embargo, en TikTok decenas de personas dieron cuenta de los fraudes de los que fueron parte mientras trataban de conseguir un boleto para entrar. Desde compras por Facebook, fuera del recinto, a través de aplicaciones, de plataformas en línea, por WhatsApp y un largo etcétera. Las estafas llegaron a cifras de miles de pesos, y los usuarios no pudieron entrar al concierto.

En la Ciudad de México, la policía informó la detención de 11 personas que posiblemente ofrecían boletos en con costos distintos a los anunciados en las plataformas autorizadas para la venta. Un total de 6 hombres y 5 mujeres fueron presentados ante el Juez Cívico para determinar su sanción.

Días antes, con motivo de eventos como el Vive Latino o Foo Fighters en la Cuidad de México, las autoridades lanzaron una alerta cibernética para que los usuarios tuvieran cuidado al momento de adquirir sus boletos por redes sociales, e hicieron una serie de recomendaciones para tratar de tener una experiencia lo más segura posible.

Un perfil en Facebook puede ser denunciado incluso si ya se inhabilitó, pues no son eliminados de raíz, advirtió la Policía CIbernética EFE/Rungroj Yongrit

La cultura de la denuncia, lo más importante a la hora de perseguir el fraude de la reventa

Pero si llegaste a ser víctima de un fraude con tus boletos, entonces, lo más importante de todo, de cuerdo con el policía segundo Eduardo Portillo de la Policía Cibernética de la SSC-CDMX, es levantar una denuncia para que las autoridades puedan actuar de manera rápida, y logren inhibir cibernética y físicamente a la persona o personas dedicadas al fraude

El oficial Portillo reveló en entrevista con Infobae México que para prevenir este tipo de delitos, es indispensable apegarse a compras seguras, hacer filas digitales, comprar en páginas oficiales o acceder a plataformas con pago como MercadoPago o Paypal donde tu dinero tiene un seguro.

“Estos boletos los buscan a través de redes sociales, y Facebook o Instagram no son páginas de mercadeo, ahí los ciberdelincuentes crean perfiles falsos para ofertar estos boletos”, advirtió a la ciudadanía.

La Policía Cibernética trabaja las 24 horas del día detectando estos fraudes (Foto: SSC_CDMX)

Al ser estas páginas no controladas, una vez depositado el dinero, la gente procede a hacer uso de los bloqueos para que no se puedan redactar malos comentarios, y otros usuarios no sean alertados.

Pero son conscientes también de que los ciberdelincuentes pueden hacer filas digitales y acceder a boletos como una persona normal, sin embargo, el fraude viene cuando utilizan esos recursos para hacer una compra grande y luego ofertar las entradas a través de páginas no autorizadas.

Si una vez terminada la venta no tienes boletos, y quieres acceder a otra página, aplicación o plataforma en la que oferten estos mismos, entonces puedes apoyarte en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o las alertas de la Policía Cibernética.

En la primera, encontrarás las páginas que son cien por ciento seguras, mientras que en la segunda tendrás acceso a diversas alertas de sitios que podrían ser falsos o que fueron identificados como fraudulentos.

La Policía Cibernética recomendó utilizar únicamente sitios de pago seguro a través de internet para evitar caer en fraudes (Foto: Infobae)

La Policía Cibernética actuará de manera inmediata tras el reporte o la denuncia

Es importante recordar que la unidad de la Policía Cibernética de la CDMX cuenta con monitoreo y patrullaje las 24 horas los 7 días de la semana donde se detectan actividades como el Phishing.

Sin embargo, de acuerdo con el oficial segundo Eduardo Portillo para Infobae México, la ciudadana o el ciudadano tienen la garantía de que, al momento de acudir con las autoridades, se tardarán aproximadamente 24 horas en bajar el contenido de internet e iniciar con la investigación correspondiente.

“Muy importante la cultura de la denuncia, si no lo hacen no podemos enterarnos de este tipo de fraude”, advirtió Portillo.

La denuncia formal se debe hacer ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, donde abrirán la carpeta de investigación e iniciarán con el rastreo de los culpables. Debes acudir con el material que tengas a la mano, desde nombres, direcciones https, capturas de pantalla, conversaciones, entre otras que pudieran servir como pruebas del delito.

Policía Cibernética en México mantiene patrullaje en redes sociales las 24 horas del día para detectar fraudes por boletos falsos (Foto: SSC CDMX)

Su trabajo es identificar direcciones IP, dirección física, quién entró a la cuenta, si sigue activa, si la siguen operando, para que exista una detención física, en caso contrario, podrán seguir estafando con cuantos perfiles quieran.

“Las páginas y perfiles falsos no te limitan, son totalmente gratuitos con que tú tengas acceso a internet. Es importante para que se investigue, se encuentre una persona física”, dijo a Infobae México.

Por último, recordó a la ciudadanía que esta clase de ciber delitos son rastreables, por lo que no deben rendirse si llegaran a ver perdido el contenido, son bloqueados o pudiera parecer deshabilitada la cuenta porque “no se eliminan de raíz”.

“Recuerden que estos perfiles no se eliminan de raíz. Tú la puedes deshabilitar, pero no eliminarlo de raíz, queda registrada. Nosotros nos ponemos en contacto con los administradores, podemos hacerle peticiones a Facebook o Instagram de estas cuentas para que ellos nos envíen la información”, insistió el oficial.

