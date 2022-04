SRE alertó a mexicanos a evitar fraudes al adquirir un paquete para el Mundial de Qatar 2022

Qatar 2022 será el octavo Mundial consecutivo para los mexicanos; en todos han quedado en la fase de octavos de final (Foto: Reuters)

Luego de que la Selección Mexicana ya conoció a los rivales, sedes y fechas en que disputará los tres partidos de la primera ronda del Mundial de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hicieron un llamado a la afición azteca a no caer en fraudes a la hora al adquirir paquetes de viaje para dicho torneo.

En conferencia de prensa desde Doha, los representantes señalaron este sábado que se ha registrado un aumento de fraudes a nivel mundial a la hora de buscar boletos para los partidos y hospedaje durante la Copa del Mundo que se realizará en noviembre próximo, en sitios web no oficiales.

De acuerdo con la FIFA, los aficionados de México, Estados Unidos e Inglaterra, son los que más se han registrado para la compra del boletaje; claro, además de los qataríes.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

Las autoridades ratificaron que los medios oficiales para comprar paquetes de viaje o boletos para Qatar 2002 son los siguientes:

- Directamente en FIFA.com, donde únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos categoría regular. Ninguna agencia de viajes o entidad comercial alguna podrá incluir dentro de sus paquetes de viajes estos boletos.

- MATCH Hospitality, donde únicamente los consumidores podrán adquirir boletos para los partidos en categoría Hospitality con la empresa MATCH Hospitality que tiene los derechos exclusivos y a nivel global del Programa de Hospitality de la FIFA. En México, solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

Por el contrario, ATCH Hospitality y la FIFA han reportado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) supuestos paquetes que incluyen vuelos, hospedaje y boletos para los partidos para los cuales no tienen autorización de hacerlo, lo que podría representar un fraude. Algunas de las empresas detectadas son:

- Nevada Tours

- Kalinka Tours

- Global Entertainment Mexico (GE México)

- Alpez Travel

- Tours Irapuato

- Just Travelling Travel Services • Eight Tours

- All in One Travel

- Destinos Maya

- Viajes al Mundial

- Pachbe Mexico

- Mangat Atelier

- Mexicotur

- Deportours

- Atayan Viajes

- PlugMe Travel Score Hospitality

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

En la conferencia estuvieron presentes Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Graciela Gómez, Embajadora de México en Qatar; Jaime Bayrom y José Luis Font, de Match Hospitality; así como Yon de Luisa, presidente de la FMF.

De Luisa se dijo lleno de ilusión y alegría que el Tri estará bien arropado por la afición en los estadios por octavo Mundial consecutivo, lo que aumenta las posibilidades de que se pueda clasificar de grupo.

“La recomendación es que se compren los boletos, los alojamientos, por los medios oficiales. Hoy que vamos a tener los ocho estadios en la misma ciudad, no va a ser como en otros eventos donde la gente va a llegar a ver cómo va a ingresar a los estadios o cómo se va a alojar. Aquí todo va a tener que estar todo previamente adquirido, si no, no habrá forma ni siquiera de poder ingresar al país”, advirtió.

(Foto: SRE)

El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino peleará en el grupo C, que está conformado por Polonia (22 de noviembre | 10:00 horas), Argentina (26 de noviembre | 13:00 horas) y Arabia Saudita (30 de noviembre | 13:00 horas).

En caso de calificar se cruzará con los dos primeros lugares del grupo D, conformado por Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador del repechaje entre Perú vs Australia/Emiratos Árabes Unidos.





