Regina Orozco, Eugenia León y Damián Alcázar: los famosos que ya votaron en la Revocación de Mandato

Algunos actores mostraron su apoyo a la Revocación de Mandato este 10 de abril (Foto: Especial)

Este 10 de abril varias celebridades han compartido su participación en la jornada electoral por la Revocación de Mandato, pese que no muchos han compartido que salieron a votar, algunos de los que sí han mostrado una contundente postura frente a este ejercicio.

Una de las primeras actrices que llamó la atención al promover la jornada laboral fue Regina Orozco, pues también mostró que su pulgar derecho ya fue marcado por la tinta indeleble del Instituto Nacional Electoral (INE) al asistir a ejercer su voto.

A través de su cuenta de Twitter la protagonista de Se rentan cuartos primero compartió un video de Damián Alcázar, donde el actor se dirige a los jóvenes para que salgan a votar para que el presidente continúe en su puesto.

Pocas horas después compartió una serie de fotografías con las que demostró que asistió a una casilla especial para votar. Arrobó al actor Mario Loría, con quien asistió a la casilla especial.

La actriz ha compartido diferentes fotografías acerca de la participación ciudadana en la Revocación de Mandato (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Estoy trabajando en Puerto, Vallarta pero asistí a la #ConsultaPopular en una casilla especial. No hay pretexto para no participar en la #RevocacionDeMandato #TodosALaCalle”, escribió en un tuit.

El video que Orozco citó de Alcázar fue uno de los primeros que tomó trascendencia en redes sociales, pues usuarios señalaron que posiblemente podría estar incurriendo en una violación a la veda electoral, pues llamó a los ciudadanos a votar y promovió a que se apoye a Andrés Manuel López Obrador.

“Señoritas y jóvenes estudiantes, ¿sí saben que tenemos un presidente que está intentando acabar con la corrupción en México? ¿Y que los políticos corruptos y los medios de difusión lo atacan o le inventan cosas todos los días para detenerlo? Sí saben, ¿no? está trabajando por un país mejor para ustedes. Este 10 de abril salgan a votar. Tiene que segur siendo el presidente”

Alcázar se ha caracterizado por apoyar en todo momento a López Obrador (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Este no es el único video de este tema que comparte Damián, pues a lo largo de esta semana había difundido contenido con el mismo argumento.

Asimismo, la noche del sábado 9 de abril aseguró que él asistirá a ejercer su voto; “Mañana domingo 10 de abril, muchos sentimientos serán depositados en las urnas, los mexicanos no sólo defendemos al presidente, defendemos a México, responderemos a los ataques mediáticos que la prensa no cesa, dejaremos claro que México es un país soberano y que el pueblo manda”, escribió en un tuit.

Otra de las famosas que ya compartieron su fotografía con su pulgar pintado con tinta indeleble fue la cantante Eugenia León, quien desde varias semanas atrás había mostrado su apoyo a López Obrador en la Revocación de Mandato.

La intérprete de "Un puño de tierra" había compartido diferentes tuits en apoyo a AMLO a lo largo de la semana (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Desde las 9:00 horas la intérprete escribió: “¡Listo, hemos cumplido! #revocaciondemandato” y publicó una foto junto a su hijo, ambos mostrando su pulgar.

El actor Demian Bichir pese a que no acostumbra a usar sus redes sociales para interactuar con internautas, volvió a su cuenta de Twitter sólo para demostrar su apoyo a AMLO, y, aunque no ha confirmado que ya votó, escribió: “A terminar la tarea. @lopezobrador_ se queda. No estás solo, presidente”.

El actor mostró su apoyo al presidente con este tuit (Foto: Twitter/@DemianBichir)

La última vez que el protagonista de Sexo, Pudor y Lágrimas compartió un tuit fue en agosto de 2021.

Desde las 8:00 horas de este 10 de abril arrancó la jornada de votaciones de la consulta ciudadana sobre la Revocación de Mandato, en la que se cuestiona a los ciudadanos si están o no de acuerdo con que AMLO termine su mandato.

