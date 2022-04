Noel Gallagher criticó con dureza a Harry Styles: “No tiene nada que ver con la música”

Noel Gallagher criticó a Harry Styles (Ross Gilmore/Redferns)

A Noel Gallagher no le gusta nada la música de Harry Styles y lo dejó bien en claro. El ex de Oasis afirmó que no cree en absoluto que el ex miembro de One Direction sea alguien talentoso y piensa que su repertorio no tiene valor artístico.

En una reciente entrevista, Gallagher se ha despachado a gusto contra de Styles, quien acaba de lanzar “As It Was”, el primer sencillo de su esperado tercer disco.

Para empezar, el músico de 54 años se refirió al reality show creado por Simon Cowell, en el que nació la carrera del joven artista hace más de una década junto a los que, posteriormente, se convertirían en sus compañeros de grupo: Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. “The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música”, afirmó el guitarrista.

Más adelante, el veterano rockero señaló que, a su parecer, las estrellas salidas de concursos de canto no trabajan tan arduamente como los músicos “reales”.

“No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata componer alguna melodía”, sentenció Gallagher.

Noel Gallagher (Ross Gilmore/Redferns)

No es la primera vez que el mayor de los Gallagher se despacha en contra del intérprete de “Watermelon Sugar”, pues ya en 2017 se había burlado del single “Sign of The Times” al opinar que “un gato podría escribirlo en 10 minutos”.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben cosas como ‘Sign Of The Times’ para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, a la esposa de Noel, Sara MacDonald, y a su hermano, Liam Gallagher, de 49 años, les gustó ese éxito de Styles. Liam declaró que esa canción tenía “partes interesantes”, mientras que su mujer le dijo que le “hacía recordar a Prince”.

“Sin siquiera escucharla, puedo asegurarles que no es como Prince”, dijo Noel.

Harry Styles - As It Was

Styles, que está de novio con la actriz Olivia Wilde, acaba de estrenar el primer sencillo de su esperado tercer disco, Harry’s House, que estará a la venta en mayo.

Como un adelanto, la superestrella ha lanzado su nuevo sencillo y video “As It Was”. Fue escrita por Styles junto con sus frecuentes colaboradores Kid Harpoon, Tyler Johnson y Mitch Rowland. El video musical fue filmado el mes pasado en Londres por la directora ucraniana Tanu Muino.

“Dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito. Filmarle fue agridulce, ya que fue uno de los días más felices de mi vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido, así que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante la filmación”, afirmó Muino.

A los 28 años, Styles es uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut solista se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos en el mundo en el año de su lanzamiento y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su último trabajo hasta el momento, Fine Line, de 2019, debutó en el número tres en la lista de álbumes del Reino Unido y en el número uno de Billboard 200. Además tuvo la tercera semana de ventas más grande de 2019 en Estados Unidos.

Harry’s House es el tercer álbum de estudio en solitario de Harry Styles y el primer lanzamiento musical desde el álbum de 2019, Fine Line, que batió récords. El nuevo álbum de 13 canciones se grabó en varios lugares del Reino Unido, Los Ángeles y Tokio de 2020 a 2021.

