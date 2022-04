Presentador de los Grammys fue criticado por decir que Vicente Fernández no pudo asistir a la gala

Jimmie Allen demostró no conocer a Vicente Fernández

Durante el evento previo no televisado a los Premios Grammy 2022, donde se hizo mención de los primeros ganadores de alguna de las múltiples categorías de la gala, ocurrió un desconcertante suceso que los internautas, sobre todo los mexicanos, no pasaron por alto.

Y es que el cantante de música country Jimmie Allen, quien presentó al ganador a Mejor Álbum Regional Mexicano, dijo tras anunciar como triunfador a Vicente Fernández que no pudo asistir a la premiación en Las Vegas, siendo que el famoso charro de Huentitán falleció el 12 de diciembre de 2021.

A esta categoría, que contempla la música tejana, también estaban nominados Christian Nodal (“Ayayay! Súper Deluxe”), Natalia Lafourcade (“Un Canto por México, Vol. II”), Mon Laferte (“Seis”) y Aída Cuevas (”Antología de la Música Ranchera, Vol. 2″), pero fue el artista mexicano que fue honrado aun después de su muerte.

El cantante de La ley del monte y Mujeres divinas ganó un premio póstumo por su último trabajo antes de morir: A mis 80s, pero al momento de así darlo a conocer, el músico estadounidense cometió un error y lo hizo evidente.

@RecordingAcad premió a Vicente Fernández Foto: Twitter/@RecordingAcad

“Tampoco vino (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, dijo Allen, quien probablemente desconoce la identidad de Fernández y también que el charro ya falleció.

Las críticas no se hicieron esperar contra el músico, pues parecía, según apuntaron múltiples internautas, que Allen no conocía a uno de los mayores iconos del género regional mexicano, causando mayor extrañeza el hecho de que el músico presentara tal categoría sin saber mucho del tema.

“Cómo que dijeron que Vicente Fernández no pudo ir a los Grammy”, “¿Premian a Vicente Fernández y el presentador dice No vino?”, “¿Quién le manda a Vicente Fernández a no ir?”, son algunos de los comentarios que se sorprendieron ante el desconocimiento del músico respecto al charro de fama internacional.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos quiso reconocer el último trabajo discográfico de Vicente Fernández en un apartado de los Grammy en el que se agrupan subgéneros musicales como banda, norteño, corrido, mariachi, grupero y ranchera. Y aunque esta categoría podría pensarse que está más relacionada con el Grammy Latino, es la edición “anglo” de la gala donde se incorporó.

Su trabajo "A mis 80's" fue reconocido por la academia (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

El álbum A mis 80s, compuesto por 13 temas de su autoría que incluyen La barca, Ya no insistas corazón, Juro que nunca volveré o a mi nieto, vio la luz en diciembre de 2020 y esta noche fue galardonado en la 64 edición de los Grammy, que vuelven a la ‘normalidad’, pero esta vez desde la MGM Grand Garden Arena, en la ciudad de Las Vegas, Nevada, debido al incremento de casos positivos a COVID-19 que experimentó Los Ángeles, ciudad que tradicionalmente fungía como sede de la gala, en enero.

A lo largo de toda su trayectoria, Chente grabó más de un centenar de álbumes, filmó 20 películas y recibió innumerables premios en vida como: tres premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

En toda su carrera obtuvo 14 nominaciones incluyendo la de este 2022. Mientras que en los Latin Grammy obtuvo 14 nominaciones y nueve estatuillas.

La muerte del charro de Huentitán conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia, de acuerdo con los reporteros que acudían a recibir el parte de salud, sus hijos y nietos llevaban un par de días reuniéndose en el hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante en diciembre de 2021.

SEGUIR LEYENDO: