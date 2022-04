Mia Khalifa respondió todas las dudas de la intimidad: ¿el tamaño importa? ¿cómo asegurar un orgasmo? y más

Mia Khalifa respondió algunas de las preguntas que más hacen en el buscador de Google (Foto: Instagram/@miakhalifa)

La ex actriz de contenido para adultos, Mia Khalifa respondió a las preguntas acerca de diferentes temas relacionados con el sexo y citas que más se realizan en el buscador de Google, desde dónde está el punto G, hasta cuánto, de forma exacta, a las mujeres les gusta que dure el sexo.

Fue para la revista Men’s Health que Mia Khalifa, a quien la publicación la describió como una “experta, no oficial, en todas las cosas acerca del sexo y las mujeres”, que dio respuesta a aquellas preguntas que no muchas veces tienen una respuesta concreta en internet.

La primer pregunta fue: “¿Dónde está el punto G?”, a lo que Mia respondió que ella diría que “está en la pared superior de la vagina, a medio camino entre la abertura y el cuello uterino, por lo que si estás tocando a alguien, está arriba y abajo”.

Pese a que su respuesta fue precisa, aseguró cada mujer tiene su punto G en diferente lugar, por lo que es necesario experimentar. Asimismo, hizo hincapié en que no todas prefieren tener un orgasmo gracias a su punto G.

“¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo?”

Mia se convirtió en una de las actrices de contenido para adultos más famosa y se retiró en la cima de su popularidad (Foto: Instagram@miakhalifa)

Khalifa aseguró que esto también depende de cada mujer, pues algunas prefieren que exista más “juego previo” que otras, así como hay mucho factores que intervienen para que una mujer llegue al orgasmo.

Remarcó que es necesario conocer lo que a una mujer le gusta y tener conciencia de lo que busca, así que recomendó: “Juega con ella, juega con lo que está haciendo. Si ella está tratando de liderar un poco, sigue su ejemplo”.

Asimismo, dijo que no hay un límite de tiempo para el “juego previo” y no debería haber presión por parte de la pareja sexual por hacer algo que ella no quiera.

La siguiente fue: “¿Cómo saber que estás haciendo algo bien?”

Mia hizo énfasis en que la mayoría de las preguntas se responden según las preferencias de cada mujer (Foto: Instagram/@mia khalifa)

Khalifa mencionó que, nuevamente, es necesario darse cuenta de lo que a cada una le gusta, pero no preguntándolo directamente, sino viendo cuál es su reacción. “Vela, escúchala y siéntela. No te cuestiones y no estés preguntando”, fue la respuesta de la exactriz.

La siguiente decía: “¿Cómo hacer crecer el pene manualmente?”, repensada por el entrevistador, ¿el tamaño importa?

Mia compartió que, en la mayoría de sus relaciones, el sexo es una de las cosas más importantes (Foto: Instagram/@miakhalifa)

Mia aseguró que, en su caso, el tamaño es lo que menos importa, pues ha tenido sus mejores experiencias sexuales con personas que prestan atención a lo que a ella le gusta y no tanto en lo que debe o no hacer.

“Para mí, el clímax se trata más de lo que siento por una persona, que de lo que está haciendo. No sé si la mayoría de las chicas son así, pero definitivamente diría que no dejes de abrirle la puerta, no te saltes los juegos previos”, compartió.

Recomendó a su público que se sintieran confiados, pues así se mostrarían como personas más “grandes”.

La siguiente: “¿Cuánto debe durar el sexo?”

Mia se retiró del mundo de la pornografía en 2018, pero se mostró abierta a hablar de sus preferencias sexuales (Foto: Instagram/@miakhalifa)

la respuesta de Mia fue concisa: “El sexo debería durar entre 7 y 15 minutos”. Argumentó que, para ella, entre 5 y 7 minutos es algo demasiado rápido, mientras que más de 15 minutos es algo muy cansado, pero depende de las preferencias de cada persona.

Para esta pregunta, la revista hizo hincapié en que, de hecho, según la revista Journal of Sexual Medicine, las mujeres sí prefieren que el sexo dure entre 7 y 13 minutos.

