Coldplay en México: Chris Martin prometió interpretar canción de Juan Gabriel en próximos conciertos

Los fans ha viralizado momentos de los conciertos (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Desde que Coldplay anunció que visitarían México durante su gira Music Of The Spheres World Tour, la emoción de los fans no ha parado. Más aún, cuando recientemente se dio a conocer que además de los tres eventos iniciales, se añadieron dos más.

El primer concierto de la banda inglesa fue el pasado 25 de marzo en Monterrey; mientras que el segundo ocurrió el 29 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Por lo que aún queda el evento del 3 de abril en la Ciudad de México y las nuevas fechas que se llevarán a cabo el 30 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara y una más el 6 de marzo en el Foro Sol de la capital del país.

Ante esta conmoción, Coldplay, que hasta el momento está a la mitad de su gira por México, sorprendió el pasado martes durante su primer concierto en el estadio Akron de Guadalajara, no sólo por tocar sus más grandes éxitos, sino por invitar al escenario a uno de los actores más importantes de la música a nivel nacional: Fher, vocalista de la multipremiada y reconocida banda Maná.

Carla Morrison ha abierto los conciertos de la banda en el país (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Además de acompañarlos para un tema, se aventó, guitarra en mano, su éxito Rayando el sol, acompañado de todos los fanáticos que se dieron cita en la famosa casa del Rebaño Sagrado.

Y como si fuera poco un tema con el coro de miles de personas, Chris Martin pidió que todos juntos cantaran para el deleite del mexicano, y con un complicado español pudo entonar el famoso estribillo, ante los gritos y aplausos de los jaliscienses. “Vamos a cantar a usted”, adelantó el cantante inglés.

“Viva México, cabrones”, gritó Fher con singular emoción, y una sonrisa enorme en su rostro.

La banda ha sorprendido de diversas maneras a sus fans (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Pero esta no es la única sorpresa con la que cuenta Coldplay, ya que Carla Morrison ha sido la encargada de abrir las presentaciones que la agrupación realizará en México y, como si esto no fuera poco, Chris Martin, vocalista de la banda comentó recientemente que podría cantar una melodía en español.

Y es que en otros de sus conciertos de la gira, la agrupación ha interpretado canciones como el Corrido de Monterrey o Bachata Rosa de Juan Luis Guerra en el evento de Santo Domingo. Es por esto que, durante una entrevista con IMAGEN, el cantante reveló que para sus próximos conciertos en México es posible que los asistentes puedan escuchar uno de los éxitos del Divo de Juárez.

“Tal vez en algunas fechas, no en todas pero algunos días si espero”, comentó y, tras la pregunta sobre qué cantante elegiría, Chris mencionó: “Juan Gabriel”.

Coldplay se encuentra de gira (Foto: REUTERS/Christopher Pike)

De igual manera el integrante de Coldplay apuntó que le era complicado cantar en otro idioma, por lo que ha ensayado fervientemente para no equivocarse y hacerlo de la mejor manera.

“Estoy muy nervioso para cantar en español, entonces tengo que practicar tanto cada canción, así que algunas noches no es posible”, dijo y añadió que tanto él como los demás integrantes intentarían lo más posible para poder entonar una de las canciones de Juan Gabriel.

Cabe recordar que Coldplay se armó una buena gira por todo el continente americano. Su aterrizaje fue en San José, Costa Rica, donde hicieron un par de presentaciones el 18 y 19 de marzo de 2022 en el Estadio Nacional con H.E.R como banda invitada, seguido de un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, en República Dominicana.

La banda también visitará muchas ciudades de los Estados Unidos, en Norteamérica. Iniciarán el día 6 de mayo en Dallas, y continuarán por Texas en Houston, para luego ir a Phoeniix, Santa Clara, y dos fechas en el Soldier Field de Chicago.

SEGUIR LEYENDO