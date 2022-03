El día que Will Smith se burló en cámara de una persona con alopecia

En una entrevista cuando era joven Will Smith le hizo bromas a un hombre con alopecia y el internet lo acusa de hipócrita.

El internet no olvida, y desde el domingo con la entrega de premios más controversial de la que se tenga memoria en años recientes ha estado hirviendo con memes, comentarios y videos sobre el tema del momento, la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonio de los Oscar.

El incómodo momento sucedió en plena transmisión en vivo después de que Rock hiciera un chiste desde el escenario sobre la esposa de Smith, aludiendo a que su falta de cabello la haría perfecta protagonista de la película G.I. Jane 2, cuyo rol principal es interpretado por una mujer rapada.

Smith se rió de la broma en un principio pero al darse cuenta de que su esposa no la tomó para nada bien se apresuró al escenario y abofeteó a un sorprendido Chris Rock que trató de dar manejo a la situación, mientras que el actor, de nuevo en su asiento, le gritaba colérico: “quita el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Lo sucedido sorprendió a todos, e incluso hubo personas en línea que pensaron que el intercambio era parte de alguna broma propia de estas entregas de premios. Pero nada más lejano de la verdad pues al parecer la broma original, de Rock a Jada Pinkett Smith, tocó una fibra sensible de la actriz y su marido, la condición médica de alopecia que le causa a esta una pérdida involuntaria de su cabello.

Como es usual en estos casos polémicos, el internet se dividió en dos, con una parte de las personas condenando la actuación de Will Smith y la otra justificando la defensa al honor de su mujer.

Quién tiene la razón es algo que dependerá del juicio de cada uno, pero uno de los lados está haciendo viral un video que le hecha más leña al fuego y busca calificar de “hipócrita” el comportamiento del actor, que en la misma gala en la que agredió a su colega ganó el Oscar a mejor actor por su papel de Richard Williams en la película King Richard.

Este es el momento en que el comediante Chris Rock hace una broma de mal gusto sobre la esposa de Will Smith, que desata la ira del actor.

En el clip se ve a un joven Smith, aparentemente en su época como “El príncipe del Rap”, en la que se identificaba principalmente como un comediante, haciendo una broma a costa de la calvicie de una persona y minimizando la reacción ofendida del público con un simple: “oh, por favor, son chistes”.

El hecho ocurrió en The Arsenio Hall Show en 1991, cuando Smith está hablando sobre “los calvos”. Entonces señala al bajista John Williams y dice que él como todo calvo tiene reglas, y su regla es que tiene que depilarse la cabeza todos los días. Un broma que le sacó una risa algo incómoda a la audiencia.

“Son chistes”, responde el comediante Smith.

El video de la broma fue compartido con un mensaje que señalaba la supuesta hipocresía del actor al ofenderse con una broma sobre algo con lo que él mismo ha jugado en el pasado.

“Ahora bien, este es un video de Will Smith contando un chiste sobre alguien con alopecia. Una de las razones por las que amo Internet, nunca se olvida”, escribió uno de los internautas que compartió el video en Twitter.

Las reacciones al trino no se hicieron esperar.

Jada Pinkett: la lucha de la esposa de Will Smith para aceptar y visibilizar la alopecia.

“Vea la hipocresía en su mejor momento”, decía una respuesta, mientras que otra escribió: “Estaba bien bromeando sobre otra persona... pero no pudo manejarlo cuando la broma se refería a su familia. Esa broma tampoco estuvo mal”.

Un tercero llegó a decir: “Esto es peor que la broma de GI Jane, en mi opinión”.

Sin embargo, otros se apresuraron a defender al también cantante y creador de éxitos como Gettin ‘Jiggy wit It, y criticando el tweet original: “De ninguna manera estás tratando de equiparar burlarse de un hombre calvo con burlarse de una mujer calva”.

Otro escribió una respuesta apasionada: “¿Así que realmente estás comparando a Will de 20 y tantos años con un Chris Rock de más de 50 años? Hay cosas que pensé que estaba bien decir cuando era joven e ingenuo. Lo sé mejor ahora, Chris debería haberlo sabido mejor”.

Desde el incidente Will Smith se disculpó por golpear a Chris Rock en los Oscar el domingo y dijo que su comportamiento fue “inaceptable e inexcusable” y lo dejó “avergonzado”.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, escribió en una publicación de Instagram.

La disculpa publicada por Will Smith en su Instagram.

“Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, continuó.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, concluyó el galardonado a mejor actor.

Smith también pidió perdón a los organizadores y productores del programa.

Hasta ahora no se ha conocido un pronunciamiento de Chris Rock sobre lo sucedido en los Oscar.

