AMLO respondió a Derbez: “Eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”

El presidente contestó al actor Eugenio Derbez en la conferencia de prensa mañanera. (cuartoscuro / @eugenioderbez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al actor Eugenio Derbez sobre el supuesto dinero que recibió para expresar su preocupación por el cambio de ruta de la obra del Tren Maya. “Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa matutina.

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos e intelectuales. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, algunos muy desinformados”, aseguró López Obrador.

El actor afirmó en una entrevista el pasado 25 de marzo que no recibió dinero por participar en la campaña nombrada #SélvameDelTren para frenar el proyecto del actual gobierno. “Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto”, afirmó Derbez.





