Por qué Dalú de La Academia decidió mantener su vida amorosa en privado

(Foto: Instagram/@dalumusica)

Este 25 de marzo, Dalú compartió con sus fans que está esperando un bebé, en la tierna foto, apareció junto a su pareja, un hombre con barba y playera negra que la está abrazando. Cabe señalar que el rostro de su enamorado había estado oculto por meses.

Aunque la cantante de La Academia comparte constantemente su vida en redes, no se sabe ni siquiera el nombre de su prometido, en conversación con Venga la Alegría, la joven de 26 años explicó que decidió mantener su relación fuera del ámbito público porque su pareja no forma parte del mundo del espectáculo:

“La verdad es que me gusta mantener mucho mi relación en privado, más porque él no es del medio artístico y no está acostumbrado a toda la atención, a las cámaras, los focos y los fans”

Por otra parte, también dio a entender que es su amado quien decidió no tener mucha presencia pues no es una figura pública; así que la cantante de temas como El ladrón de mis ojos siempre intenta cuidar la privacidad del padre de su futuro hijo o futura hija.

“Trato de respetar mucho su privacidad lo más que yo puedo. Sí había publicado cosas de nuestra relación, pero no le he dado énfasis para que no se desvíe la atención hacia él porque no le gusta”, mencionó en el programa matutino de Azteca Uno.

A pesar de todo, Dalú su había publicado algo relacionado a su pareja anteriormente, ya que escribió “Y entonces dije que sí” en su cuenta de Twitter a mediados de 2021, dejando ver que su novio le había pedido matrimonio con una sortija.

Por otra parte, fue con las palabras “Bebé abordo”, que Dalú comenzó a escribir en su publicación donde dio a conocer que será mamá próxicamente, para después señalar que estaba muy emocionada por todo lo que llegará próximamente a su vida.

“No sabía cuánta falta le hacías a mi vida hasta que escuché tus primeros latiditos, te esperamos enamorados de ti y cada vez con mas ansias de darte todo el amor y felicidad que tenemos por tu existencia.Definitivamente eres y serás por siempre mi más grande obra de arte”, dijo.

Dalú embarazada (Foto: IG Dalumusica)

Rápidamente las reacciones no tardaron en aparecer y, tanto internautas como celebridades de la farándula aprovecharon para felicitar a la futura mamá.

“Te adoroooooooo”, colocó La chicuela. Mientras Mariana Ochoa añadió: “Mi querida @dalumusica , dar vida es lo mas hermoso que un ser humano puede vivir. Te deseo todas las bendiciones”.

Por su parte, Laura Zapata se mostró sorprendida ante la noticia y envió buenos deseos a la pareja: “¿Cómo? ¡Qué felicidad! ¡Dios los bendiga!”. Los seguidores de Dalú no se quedaron atrás y mandaron muchas felicitaciones y cariño a la ex académica:

“Que hermosaaaa, muchas felicidadeeees, se te notaba en los ojitos algo diferente pero sin duda lo mejor”, “Se imaginan todas las nuevas canciones que vendrán inspiradas en el bebecito tiburón?”, fueron otras de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Asimismo, desde una historia de Instagram, Dalú dio más detalles de su embarazo y se dijo contenta de por fin poder compartir el acontecimiento con su público.

SEGUIR LEYENDO: