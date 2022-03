Markos D1 negó su supuesta relación amorosa con Lyn May: “Era para un video musical”

Los rumores sobre la relación estuvieron presentes por largo tiempo (Fotos: lyn_may_ / markosd1official)

El año pasado el cantante Marco Hernández mejor conocido como Markos D1 y la vedette Lyn May, estuvieron enredados en gran una polémica, ya que la antes mencionada anunció una su supuesta relación con el músico luego de conocerse en la grabación de un tema musical.

Sin embargo, el día de ayer el cantante mexicano confirmó en una entrevista para el diario Milenio que tal romance fue falso, pues todo se trató de un tema meramente profesional, por lo que el famoso viajó a la Ciudad de México para realizar la grabación para su tema Borracho, fue entonces que su manager le presentó a la artista.

“Me voy a promocionar Borracho a la Ciudad de México y mi manager me presenta a la señora Lyn May”, contó el famoso.

La vedette dijo estar casada con el famoso (Foto: Ig markosd1official)

Asimismo, al ver el sensual baile de la actriz de 69 años, Markos se sorprendió y le ofreció el protagonismo de su filme.

El artista apuntó que Lyn aceptó la propuesta y tras realizar varias fotografías juntos, la vedette anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que tenía una relación con él y que además contraerían matrimonio este año en la Ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

En ese entonce,s Lyn May también sorprendió en redes sociales con la noticia de que se encontraba embarazada de Markos D1, lo que entonces generó controversia en sus seguidores ya que a su edad un embarazo sería delicado, no obstante, los espectadores tuvieron gran interés en el hombre que le robó el corazón a la también actriz.

Ante esto Markos D1 confesó que se armó una contundente controversia y añadió en ese entonces que debió guardar silencio por tratarse de un nuevo video para el tema antes mencionado: “No podíamos decir que era para un video musical”.

También relató que el público especuló que se trataba meramente de una técnica publicitaria, sin embargo, el cantante de La Tóxica, contestó que “la gente no entiende que si sale una película no te la puedo contar porque no tiene chiste”, aludiendo a que no tenía sentido el adelantar la historia videoclip.

Ambos trabajaron para un proyecto (Foto: Instagram/@lyn_may_)

El también empresario detalló que tuvo que esperar para el estreno de la grabación para que los espectadores entendieran de qué trataba, dado que contiene una escena en la que Lyn May y él intérprete llevaron a cabo una boda, por lo que las especulaciones de la relación crecieron. “Decían que era su novio en la vida real, cuando en la realidad todo se trató de un video musical”.

Markos D1 resaltó que la convivencia con la actriz del cine de oro fue pura diversión pues cuando fueron cuestionados por su amorío Lyn May confirmó el hecho y hasta le aconsejo al cantante que la besara: “Tú dame un beso, no importa, hay que divertirnos”.

Finalmente el joven estadounidense destacó que optó por darse un espacio con la vedette, para no dar pie a malos entendidos: “Porque no quiero que la gente piense que sí hay una relación o que sí me colgué de Lyn May”. Sin embargo, confesó que en la actualidad le tiene mucho cariño a la actriz. “La quiero mucho, es una persona muy talentosa, referente del cine de oro, entonces es muy importante para mi tenerla en el video”, acotó.

