‘Dromedarios mágicos’ respondió a denuncias de abuso sexual: “La información se ha tergiversado”

Diego Puerta se disculpó públicamente (Foto: Ig @romedariosmagicos)

Después de que en 2021, múltiples denuncias de abuso sexual surgieran en contra de Diego Puerta, compositor y vocalista de Dromendarios Mágicos, el famoso rompió el silencio.

Fue a través de la cuenta oficial del músico, donde el intérprete de canciones como Los buenos tiempos o No se perder señaló desde un comunicado su postura ante las acusaciones.

“Hoy 22 de marzo del 2022, yo Diego Puerta acepto frente a ustedes lo que yo mismo acepté hacia mi persona desde años atrás: me he equivocado y he lastimado gente en el proceso. Mis palabras hirientes, mis actitudes prepotentes, mi arrogancia, mi toxicidad y por supuesto, mis adicciones, dañaron no sólo a la gente que se ha pronunciado en mi contra señalándome de varias maneras en redes sociales, sino también a las que más quería y alejé irresponsablemente”, comenzó.

En este sentido, el cantante ahondó que desde hace un tiempo inició su proceso de recuperación y actualmente no se encuentra consumiendo ni drogas o alcohol.

“Llevo más de 2 años sobrio trabajando en mí mismo y recogiendo los pedazos de todas las relaciones valiosas que se rompieron en el proceso. Siento un profundo dolor y arrepentimiento por toas esas veces que mis actitudes inmaduras agredieron emocional, verbal o psicológicamente a quien sea”, añadió.

Famosos apoyaron al cantante (Foto: Ig @romedariosmagicos)

No obstante, Diego Puerta cambió posteriormente el tono del mensaje y puntualizó que aquellas personas que realizaron las acusaciones en su contra “sobre todo las ilegales” estaban en lo incorrecto.

“Sé perfectamente que me he equivocado, pero también sé perfectamente quién soy, lo que he hecho y lo que no. Por mi parte, no tengo más que decirles que mi proceso continúa a través de trabajo honesto, a través de acciones para redimirme y a través del cariño y apoyo de quienes a pesar de todo, siguen a mi lado”, dijo.

Puerta sentenció que reconocía haber tomado acciones de las cuales no estaba orgulloso, pero destacó que la vida era un proceso y actualmente se encontraba trabajando en sí mismo para cambiar. De esta forma extendió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas y agredidas por él.

Desde el comienzo de las acusaciones en mi contra, la información en las redes sociales se ha tergiversado, con falsedades y descontextualización, usando palabras sobe mí y mis acciones que no son ciertas. He recibido mensajes de odio, amenazas en todos elevados de violencia, ataques mediáticos con contextos distorsionado, acoso con cuentas falsas, no solo a mis redes personales sino a mi circulo cercano y equipo de trabajo.

El cantante de Dromedarios Mágicos añadió que esta era una situación difícil y desgastante para él, pero remarcó nuevamente que el cambio está en uno mismo.

Dromedarios Mágicos es una banda mexicana (Foto: Ig @romedariosmagicos)

“Nada justifica los errores cometidos, pero jamás el odio va ser la respuesta a los problemas. Los problemas se arreglan desde adentro paso a paso”, finalizó.

Ante esto, Chumel Torres fue uno de los que comentó la publicación y mostró su apoyo hacia el compositor: “Hay mucha sabiduría en cambiar el rumbo. Aquí estamos carnalito”.

Mientras que el comediante Ricardo O’Farril también apuntó: “Yo solo he conocido al Diego sobrio y rehabilitado desde hace años”.

Cuáles fueron las denuncias contra ‘Dromedarios Mágicos’

Fue en noviembre de 2021, cuando la usuaria de Twitter @ratalia666 pidió que se dejara de consumir la música de esta banda, debido a que Diego Puerta había abusado no sólo de ella, sino de muchas mujeres más.

La joven compartió desde su cuenta algunos testimonios anónimos donde internautas señalaron que Puerta las besó a la fuerza, las obligó a tener relaciones sexuales o las drogó sin su consentimiento.

Una usuaria compartió denuncias anónimas (Foto: Ig @romedariosmagicos)

“Se me insinuó desde que era menor de edad”, “en varias ocasiones me trató de besar y yo me quitaba”, “Me drogó metiéndome un dedo a la boca y lo frotó en mis encías y resultó que tenía cocaína” fueron algunas de las denuncias que se hicieron públicas en ese momento.

Así, ahora que el cantante hizo público el comunicado, la usuaria @ratalia666 se mostró disgustada por los comentarios que realizó.

“Pides perdón porque te denunciamos y te está afectando en tu carrera, NO PORQUE LO SIENTAS EN REALIDAD. Casi 9 años de tus pendejad*s y jamás me has dado la cara? Vete a la verg*. Por muchos años te di el beneficio de la duda, quise creer que si me querías y que nada fue con mala intención. Me costó mucho soltarte como pareja y como amigo, pero no se vale que haya tantos testimonios”, sentenció.

