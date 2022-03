Fred Roldán: a 10 días de su hospitalización su familia espera un milagro

Fred Roldán se autodenominó El Hombre teatro en su libro biográfico (Foto: Instagram@roldanfred)

El actor Fred Roldán se encuentra hospitalizado desde el pasado 11 de marzo ya que tiene un cáncer muy agresivo en el cuello, cabe señalar que en 2021, esta enfermedad ya le había sido erradicada y comenzó en la lengua, por lo que el diagnóstico fue una noticia muy devastadora para su familia, colegas y público.

En entrevista con el programa matutino De primera mano, la familia de Fred Roldán reveló que están esperando con mucho entusiasmo su recuperación, pero ante un escenario fatal, compartieron que tienen la disposición para tomar las riendas del centro cultural que fundó el dramaturgo, así que han depositado sus esperanzas en un milagro.

“Esperamos ahorita un milagro, nosotros, tanto Fred como yo, por supuesto mi mamá estamos al cien por ciento preparados para continuar su legado, si es que así lo decide Dios”, explicó Mauricio Roldán.

Su familia espera su pronta recuperación, pero no dejarán que se olvide su legado (Foto: Instagram/@lupitasandovalactriz)

El plan de la familia es no dejar olvidado el trabajo teatral que ha dejado el actor -quien ha dado vida a más de 50 personajes- y continuar difundiendo el arte a través del recinto cultural que lleva los apellidos del director de escena y su pareja, Lupita Sandoval.

Claramente la intención más firme de esta familia es que Fred Roldán salga de esta enfermedad, por lo que su hijo Mauricio Roldán expresó lo siguiente: “Nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos para que él se recupere al cien por ciento, pero si eso no sucede nosotros tomamos las riendas del centro cultural Roldán Sandoval”, finalizó para el programa de Imagen Entretenimiento.

Cabe señalar que Lupita Sandoval dedicó la representación de La Historia de Mowgli a Fred Roldán, esta obra de teatro se está llevando a cabo en el Teatro Rafael Solana.

Lupita Sandoval dedicó la obra de La Historia de Mowgli a su esposo (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días, la pareja del actor explicó que Fred estaba viviendo una fase sumamente delicada y preocupante: “Está en una etapa muy crítica, sí está grave, está en terapia intensiva, lleva ahí toda la semana. Es la segunda recaída que da porque tiene un cáncer muy agresivo en el cuello, sí se ha puesto muy malito”.

El actor y dramaturgo se encuentra hospitalizado en Médica Sur. Actualmente se sabe que los gastos de su tratamiento ascendieron a más de 100 mil pesos, por lo que Lupita Sandoval tuvo que vencer la pena para solicitar ayuda económica a otros actores y público en general.

Aunque la comediante y escritora mexicana había mencionado que no necesitaban una ayuda externa para la emergencia médica, explicó en Venga la Alegría que la necesidad era muy fuerte y las cuentas elevadas, así que decidió abrir una cuenta de banco para recibir donaciones.

Estos son los datos para apoyar monetariamente a la familia de Fred Roldán (Foto: Instagram/@lupitasandovalactriz)

“Yo en los días pasados, me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, te juro que estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando la necesidad es fuerte”, mencionó la actriz en el matutino de TV Azteca.

A través de su cuenta de Instagram, Lupita Sandoval dio a conocer el número de cuenta, banco y otros datos para las personas que deseen donar. “Es el momento para devolver a él y a su familia su desbordado amor y generosidad en el escenario. En este momento del camino, TODO SUMA”, se puede leer en una imagen.

De acuerdo con su publicación en Instagram, la cuenta está a nombre de Federico Samuel Roldán Dow y es del banco Inbursa. El número de la misma es 50036435015 y la CLABE es 036180500364350152.

Lupita Sandoval explicó que a veces, las personas creen que las figuras públicas siempre tienen los medios económicos para atenderse sin preocupaciones, pero que en este caso no es así, pues los ahorros que tenían como fruto de su trayectoria se vieron desbordados.

