Vive Latino 2022: C Tangana, Fabulosos Cadillacs y Banda MS, el broche de oro del festival

Nadie se prepara nunca para finalizar el Vive Latino, por lo que acudir el segundo día al festival inicia como un trago amargo por ver cerca la clausura, seguida de una espera de un año para volver, pero con el paso de las bandas, la agonía se convierte en adrenalina y pasión musical.

Technicolor Fabrics dio inicio a las operaciones del domingo 20 de marzo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El set de los mexicanos estuvo lleno de música para mover el bote y los pies, aderezado, además, con emocionantes invitados como Adanowsky, Elsa y Elmar o Este Man. Una presentación redonda en el que destacó su ejecución musical al nivel del escenario que los requirió, y ellos, desde luego, felices y apasionados de estar ahí.

Bruses fue un caso especial y muy increíble. Su carrera fue impulsada en gran medida por Tik Tok, donde subía sus canciones y algunos covers, lo que pronto la catapultó hasta el cielo, dándole la oportunidad de desarrollarse como artista independiente, firmar con una trasnacional y finalmente tocar en el Vive Latino, todo en el plazo que ha durado la pandemia Covid-19.

Aunque el escenario no estuvo lleno, sí se vio una gran cantidad de jóvenes tik tokeros que asistieron a escuchar el pop electrónico, con tintes punk y emo de Bruses, quien lo hizo de manera maravillosa a pesar de las adversidades.

Concierto de Bruses. La mexicana llegó hasta el escenario Claro gracias a su talento, pero en gran medida por las redes sociales, pues se trata de la primera intérprete impulsada por Tik Tok y los usuarios. Una historia increíble (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Ramona, desde Tijuana, México, dijeron en entrevista con Infobae que su más grande sueño de la infancia era tocar alrededor de la República y el mundo, pero de manera muy específica, tener la oportunidad de demostrar de lo que son capaces en las tarimas del Vive Latino. Se les cumplió: la Carpa VL tuvo una gran convocatoria para escuchar una que otra pieza de esas románticas que Ramona se sabe.

Son Rompe Pera, en el escenario principal, hizo gala de su propio lema: “La Cumbia es el Nuevo Punk”. Junto a su Marimba Maldita, reventaron las bocinas con varias cumbias de primer nivel, y hasta un poco de punk acompañados, por ejemplo, del Ale de la Portales e Israel Ramírez de Belafonte Sensacional, así como Alberto Pedraza y la acordeonista Grissy Pedraza. El público movió las caderas a ritmo de la banda originaria de Naucalpan, en el Estado de México, haciéndolos triunfadores dentro del más imponente festival de México y Centroamérica.

Vanesa Zamora, aunque con un ligero retraso en el horario, fue capaz de mantener a la expectativa a sus fanáticos, y evitar que se fueran con la única promesa de vivir un increíble espectáculo que, una vez en el escenario, realmente demostró. El pop que de su dulce guitarra emana, fue elevado con beats electrónicos y una potente batería. Divertida, poderosa y muy apasionada.

Concierto de Son Rompe Pera. A ritmo de "La cumbia es el nuevo punk", los maestros de la marimba se echaron unos buenos temas para zapatear el suelo del Foro Sol de manera espectacular y con invitados como Belafonte Sensacional (Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

El rap se hizo presente en el festival de muchas maneras, incluyendo el rabioso, incendiario y muy enérgico espectáculo a cargo del argentino WOS en el escenario Claro Música. La gente no pudo dejar de saltar, ni de maravillarse con la increíble capacidad interpretativa del rapero que saltó a la fama con las Batallas de Gallos de Red Bull, pero demostró que dentro de la escena rapera latinoamericana, tiene su lugar muy bien ganado.

Love of Lesbian se fue de México hace algunos años con la promesa de regresar en un par de meses, por mucho un total de 12, pero las cosas fueron muy diferentes. Por culpa de la pandemia por SARS-CoV-2, estuvieron fuera de nuestras fronteras, en su natal Barcelona, por muchísimo más que un año.

Para ellos, solamente había una forma de recompensarnos por ello: ofreciendo el más emotivo de los conciertos que se pudo presenciar el segundo día de actividades del Vive Latino 2022. Temas como “Club de Fans de John Boy”, “Cuando no me ves”, “Ahí donde solíamos gritar” o “1999″ le sacaron una que otra lágrima a los mexicanos.

WOS llegó a la CDMX para el Vive Latino 2022; su show fue rabioso, incendiario y lleno de sorpresas como un freestyle sobre México al puro estilo de la batalla de gallos (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Llegó uno de los momentos estelares, el show más esperado por muchos de los asistentes al Vive Latino. C Tangana, en su papel bien puesto del Madrileño, se apoderó con una impresionante escenografía del Escena Indio, en el medio del Estadio Palillo Martínez.

Las imágenes de la gente son impresionantes. No hay escenario suficientemente grande para Pucho, siempre habrá quien se quede fuera o lejos, pues su popularidad hoy día no tiene precedentes dentro de la industria del trap, el pop, el rock o el flamenco, o el bolero, o donde quieras poner su increíble versatilidad.

Dando un recorrido por su más reciente disco, El Madrileño, maravilló a todos los asistentes, aunado a una excelente interpretación de los músicos que lo acompañaron en las percusiones, en las guitarras, en los vientos, y el teclado.

Love Of Lesbian dio uno de los espectáculos más emocionantes y emotivos del Vive Latino 2022, con la promesa de volver pronto para una gira que pasará por Puebla, Estado de México, y otros estados (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

La fiesta incluso se prolongó por varios minutos, planeada originalmente para poco menos de una hora. Y aún así, quedaron varios temas pendientes, nunca tendremos suficiente de C Tangana, quien se fue entre aplausos, gritos, llantos y mucho amor. “Pucho, hermano, ya eres mexicano”, exclamó el público.

Por su parte, Residente se paró en el escenario principal para dejarle a todos un mensaje de orgullo latinoamericano, y de paz, unión e impulso del arte, en lo que consideró una época muy violenta de mucha guerra, en donde hace falta la unidad entre la humanidad. Fue un concierto sin precedentes, el primero de René después de una larga espera a causa del COVID-19, y el que marca su emocionante regreso a la aventura de los escenarios. Entre lo más destacado, estuvieron sus reversiones de Calle 13, su nueva canción, primera vez tocada en vivo, This Is Not America, y la tiradera a J Balvin.

Para cerrar con broche de oro las participaciones latinoamericanas del Vive Latino, hasta las tarimas del Foro Sol llegaron los legendarios Fabulosos Cadillacs, acompañados como desde hace varios años por Mark, hijo de Vicentico en l Guitarra y Astor, el hijo de Flavio en la segunda batería, así como el regreso a sus filas del impresionante Sergio Rotman, saxofonista.

Con todas las piezas bien colocadas y aceitadas, los Cadillacs saltaron a un escenario principal atascado de personas que los extrañaron no solo dentro del Festival, sino en México, donde no venían desde hace varios años, y donde quedó un concierto pendiente arruinado por la pandemia.

Luego de varios años sin pisar México y con un disco de impresionantes números bajo el brazo, C Tangana llegó al Vive Latino para demostrar que puede conquistar escenarios en cualquier latitud con su poderosa interpretación y gran actitud sobre el escenario (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Del Genio del Dub a Yo no me sentaría en la mesa, los argentinos tuvieron una maravillosa selección de grandes éxitos que a lo largo de su carrera de 38 años han acumulado en discos o sencillos. Una demostración extraordinaria de Ska, reggae, ska Two Tone y hasta salsa. Vicentico, un rey majestuoso, pero dadivoso, y Flavio Cianciarulo, un roble imposible de tirar.

Así se nos fue otra jornada más del Vive Latino 2022, entre conciertos de gran importancia dentro de la industria musical, muchas nuevas experiencias sonoras, y, desde luego, la enseñanza de que no hay mejor inversión que el arte y la cultura.

