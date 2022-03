Por qué Karol Sevilla casi se queda sin protagonizar “Soy Luna”

La joven intérprete mexicana Karol Sevilla, recordó durante la más reciente emisión del programa de entrevistas de Yordi Rosado cuando estuvo a punto de perder su papel en Soy Luna, gracias al rechazo de uno de sus representantes.

Fue durante la emisión de La Entrevista con Yordi Rosado, donde la también histrionisa reveló que uno de sus colaboradores puso en peligro el protagónico más importante de su carrera.

Según lo relatado por la actual pareja de Emilio Osorio, quien comenzó su carrera desde los seis años, cuando le comentó a esta persona que había sido elegida para protagonizar el proyecto de Disney Channel, el cual se grababa en Argentina, se negó a entregarle su pasaporte.

“Antes que yo viajara, tuve un problema muy grande para viajar y estuve a nada de quedarme sin proyecto. Yo tenía un manager que me hizo trisas completamente. Yo le dije que me regresara mi pasaporte para ir a grabar a Argentina, para ir a hacer el proyecto de Disney, y me dijo que no”, arguyó.

Foto: INstagram/@karolsevillaofc

Sin embargo, y ante su sorpresa, eso no fue lo único que hizo su entonces manager en contra de ella; y es que más adelante explicó que le rompió el pasaporte en la cara y le dijo que no podía irse a otro lugar y trató de sobajar su éxito en el proyecto de Disney.

“Me dijo que no lo iba a regresar y me rompió el pasaporte en la cara y también que ‘Tú no vas a salir de La Rosa de Guadalupe y tus obritas de 500 pesos. Tú no te vas, tú vas a hacer nada sin mí'”, rememoró la histrionisa mexicana sobre lo que le dijo su entonces manager.

Sin embargo, el problema se pudo solucionar gracias a que se le permitió volver a sacar el pasaporte de nueva cuenta gracias a un funcionario de Relaciones Exteriores (SRE). Al final, la joven de entonces 15 años de edad pudo viajar a Argentina para protagonizar este proyecto que ella misma define como “el más importante de su carrera”.

La exitosa serie juvenil se estrenó en 2016 ; contó con giras y productos especiales Foto: Disney

Cabe señalar que la intérprete, previamente a relatar su experiencia que casi la hace perder el proyecto de Disney, explicó que para quedar en el casting de Soy Luna tuvo que rechazar a la producción del Señor de los Cielos.

“Yo había hecho casting para el Señor de los Cielos, entonces ya me había quedado, he iba a hacer el personaje de la hija del presidente o algo así y estaba a tres días de firmar el contrato y para esto yo me entero de este proyecto de Disney”, recordó.

Asimismo, ahondó que a lo largo de su trayectoria, varios de los managers que ha contratado le han robado dinero, la han tratado de engañar e inclusive le han buscado truncar el camino, pero el apoyo de su progenitora fue fundamental para poder tomar la decisión de Soy Luna.

“Mi mamá me dice que acababa de llegar un casting para Disney [...] Mi mamá siempre trata de ponerme los pies en la tierra y me dice ‘Ya tienes el casting para el proyecto del Señor de los cielos y acá a penas tiene que hacer casting, puede que te quede o no’ y decidí ir por el de Disney”, añadió la intérprete que dio vida a Luna Valente.

Foto: INstagram/@karolsevillaofc

La carrera de Karol Sevilla como actriz comenzó cuando tenía tan solo seis años, por el 2005. En ese momento lo que conseguía mucho eran pequeñas apariciones en comerciales de televisión. En el 2008, cuando se graduó de la escuela de actuación de Televisa, obtuvo su primer papel dentro de una telenovela como Gina Liñán Mendiola en Querida enemiga.

Un año después realizó una pequeña participación en Mujeres Asesinas. A los 11 años consiguió un papel en Para volver a amar y formó parte del elenco de Amorcito corazón. El 2012 fue un año lleno de proyectos para Karol Sevilla, primero llegó Qué bonito amor, Como dice el dicho y finalmente una participación dentro de la quinta temporada de La Rosa de Guadalupe.

