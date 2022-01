Emilio Osorio, novio de Karol Sevilla, habló sobre sus planes de convertirse en padre

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

El cantante y exparticipante de Quién es la máscara, Emilio Osorio, reveló los planes que tiene de convertirse en padre y, aunque no dejó claro si esto ocurrirá junto a su novia, la actriz y cantante Karol Sevilla, sí confesó que todavía planea esperar algunos años.

Durante una entrevista con el periodista Eden Dorantes, el hijo de Niurka Marcos y el productor de telenovelas Juan Osorio, confesó que siempre ha fantaseado con convertirse en padre. Además, el joven de 19 años agregó que pronto estrenará un nuevo sencillo musical.

“Yo creo que va a ser, si dios me da licencia, dentro seis añitos. Pero la neta desde morro tengo la ilusión de ser papá, entonces sí. Pero falta todavía, ahorita todavía no”, comentó según el video disponible en el canal de YouTube de Eden.

Además, Emilio agregó cómo piensa que su madre, la también conocida como “mujer escándalo” sería en su papel de abuela: “(Yo creo que) sería muy divertida, probablemente me robaría al niño”, expresó.

(Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Por otra parte, Marcos agregó que espera muchas cosas positivas para el 2022, aunque aún no tiene claro si formará parte de alguna producción de Televisa: “A finales de año estuve muy feliz. Creo que este año se vienen cosas muy buenas, creo que va a ser un año muy relaajado en comparación de los otros dos años que hemos tenido, estoy feliz con lo que se viene”, expresó el joven.

Durante el 2021, el cantante formó parte de la última tomporada del programa producido por Televisa, Quién es la máscara, del cual fue finalista. Sin embargo, su participación le valió un regalo por parte de la producción, según reveló él mismo.

(Foto: Instagram/@emilio.marcos)

En una entrevista con el programa Hoy concedida hace unas semanas, Emilio habló de un momento en el que cometió un error, del cual todos los espectadores del programa se dieron cuenta: cada vez que alguno de los jueces del programa, Juanpa Zurita, Yuri, Carlos Rivera o Mónica Huarte, se acercaba a su identidad, a él le ganaban los nervios. Y, por esta razón, intentó disimular y dijo que era él mismo.

Mientras todos los espectadores intentaban adivinar su identidad, él “reveló” que no era Emilio Osorio, pues todos los finalistas tenían que decir cuál era la personas que los investigadores habían señalado como posible Hueva definitivamente no era él, a lo que el actor mencionó su propio nombre.

(Foto: Instagram/@quieneslamascara)

En ese momento, tanto las redes sociales cuestionaron si era verdad lo que acababa de decir la persona arriba del escenario, pues desde el comienzo del programa se aseguraba que era el hijo de Juan Osorio y todas sus fans apoyaban a Hueva por la misma razón.

“Justo cuando me dijeron: ‘Di quién no eres’, pues dije que no era yo y en ese momento del programa como que se pusieron muy tensos. Ya después hablaron conmigo atrás, en bambalinas y me dijeron: ‘Oye, es que no puedes mentir que no eres tú’. Y yo (les dije): ‘Ya todos sabemos que soy yo’”, recordó Osorio.

“Yo estaba muy nervioso, yo por adentro, menos mal que tenía una máscara de por medio, porque la neta sí estaba pálido”, compartió. Sin embargo, durante la entrevista agregó que, a pesar de todo, su experiencia en el programa fue mayormente positiva y agradeció las cosas que aprendió de sí mismo y la oportunidad que tuvo de cantar con Yuri durante su última presentación.

