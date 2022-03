José Eduardo Derbez pagó 10 mil pesos por un cambio de look que no le gustó

José Eduardo Derbez llegó al set de "Miembros al Aire" con la cabellera rubia, desatando risas entre sus compañeros (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

José Eduardo Derbez confesó que al intentar hacer un cambio de look, una estilista le dejó un tinte en el cabello que no le agradó y, además, tuvo que pagar una fortuna por ese trabajo.

Durante el programa de Miembros al Aire emitido este jueves 17 de marzo, José Eduardo lució su nuevo color de cabello, por lo que no faltaron las burlas de sus colegas. Al tener que lidiar con el tema de su cambio de look, confesó qué lo hizo teñirse la cabellera de rubio.

El programa comenzó con un aplauso para Derbez por parte de sus compañeros, quienes lo felicitaron por ya no tener las uñas pintadas de negro, pero con comentarios burlescos por su rubia cabellera. “Le sobró tinte a tu tía”, comentó Paul Stanley, a lo que los demás presentadores rieron. José Eduardo pidió defenderse y comenzó su relato sobre cómo ese color llegó a su cabello.

José Eduardo mostró que ahora tiene esmalte de ajo en las uñas (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Inicialmente, el actor habría ido a un salón de belleza para acompañar a su novia, Paola Dalay, y vio la oportunidad de quitarse el esmalte que tenía en las uñas y ponerse uno de ajo para no mordérselas, detalle que también hizo reír a sus compañeros.

Mientras que él y su novia seguían dentro del salón, ella le preguntó por qué no intentaba hacer algo nuevo con su cabello, le propuso un estilo y la estilista le habría dicho que sí podría hacerle el mismo look, pues no era un proceso que tardara mucho.

”Me dice mi novia: ‘Oye, y si te pones...’, me saca la foto de un wey, de un modelo, pero ese wey sí se veía muy ching*n, la neta, y el tinte se le veía muy bien. Entonces me lo muestra mi vieja y le digo: ‘Oye, no mam*s, se ve ching*n’, y me dice: ‘¿Por qué no te lo haces?’”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Lamentablemente, cuando la estilista terminó de teñirle el cabello, él se dio cuenta de que no se veía igual que el modelo que le enseñó Paola, pero decidió quedarse con el look.

El actor extendió todos sus dedos para decir la cifra que pagó por su nuevo look (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Tras más comentarios jocosos por parte de los conductores de Miembros al Aire, Raúl Araiza le preguntó a José Eduardo cuánto le costó su cambio de look, a lo que él contestó mostrando sus manos abiertas. “¿10 mil pesos?”, preguntó Paul Stanley, y Derbez respondió asintiendo con la cabeza y riéndose de las reacciones de sus compañeros.

Pese a las burlas, José Eduardo aseguró que a su mamá le gustó su nuevo color de cabello y que intentará con un nuevo look, posiblemente platinado.

El pasado 16 de marzo Paola Dalay compartió a través de Instagram la primera foto de su novio con su cabellera rubia, mientras que ella ahora luce un tinte morado, sorprendiendo a los fans de la pareja.

José Eduardo actualmente ya no tiene el cabello rubio (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

En su publicación, la influencer escribió que José Eduardo ”sí quedó bien guapo”, a lo que él respondió: “Los polinesios amor”, haciendo alusión a que con sus looks se veían igual que los hermanos Rafa, Karen, y Lesslie de Los Polinesios, quienes usualmente tiñen su cabello de diferentes colores.

En las historias temporales que compartió la tarde de este sábado Dalay en su cuenta de Instagram, el hijo de Eugenio Derbez ya no tenía el costoso tinte rubio que no le gustó al actor ni a sus compañeros de Miembros al Aire.

SEGUIR LEYENDO: