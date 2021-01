“No quiero ser artista”: Mimí de Flans recordó los inicios del grupo pop de los 80

El grupo surgió de un proyectado programa de televisión que no se concretó (Foto: Instagram @mimisiti7815)

El recordado grupo Flans fue un proyecto de música pop surgido a mediado de los años 80 en México: se trató del primer grupo femenino coreográfico vocal que catapultó a la fama temas como Bazar, Me he enamorado de un fan, No controles y Las mil y una noches, temas que se convirtieron en los favoritos de los jóvenes de aquella época por su estilo desenfadado y su concepto novedoso. Su propuesta impactó al público también en distintos países de Latinoamérica en aquel momento donde no existían más proyectos juveniles que el extinto Timbiriche.

Ante este auge que tuvieron en el medio del entretenimiento, y que sigue vigente en las nuevas generaciones, Irma Angélica Hernández, mejor conocida como Mimí, integrante pionera del grupo, recordó cómo fueron los inicios del proyecto que la lanzó a la fama al lado de Ivonne e Ilse, las otras dos integrantes que obtuvieron una gran popularidad casi instantánea en aquel 1984.

“Querían hacer una especie de sitcom (programa de televisión basado en comedia de situaciones) con unas chavitas fans. Entonces, cuando a mí me llaman, yo le digo: ‘Muchísimas gracias pero no me interesa, yo estoy en prepa, tengo otras actividades y no quiero ser artista’”, contó la cantante al programa El minuto que cambió mi destino.

Ilse, Ivonne y Mimí alcanzaron la fama inmediatamente con su primer disco (Foto: Instagram @mimisiti7815)

Y es que Mimí, al provenir de una familia de cantantes, ya tenía experiencia en la música, aunque no precisamente en la balada pop.

“Yo con Isabel, Mayte y Fer, las Pandoras, habíamos cantado una zarzuela un añito antes, que organizaron las señoras que vivían por Las Lomas. Yo canté ópera con el tío de Fer y ahí nos conocimos, nos veíamos y sabíamos quiénes éramos. Isabel me llamó me dijo ‘Vente (al sitcom), está divertidísimo, Fer es parte del equipo’. Y ese es uno de los minutos que cambió mi vida”, continuó.

Y es que ya “conectada” con los creadores del proyecto, el grupo Flans se conformó naturalmente con la llegada de las dos integrantes.

El grupo sólo duró cinco años (Foto: Instagram @flansgrupo)

“Isabel estaba en producción junto con Mildred (Villafañe, productora del grupo), Memo y otros chavos. Dentro del elenco ya estaba Ivonne, estaba Fer, de Pandora, Amparín Serrano y entré yo. No tienes una idea cómo gozamos, porque entre todos escribíamos los programas. (...) De repente Amparín se va, las Pandoras se van a empezar su proyecto y es cuando llega la hermana de Mildred, y dice: ‘Tengo una amiga que baila precioso, está muy bonita y canta padrísimo en la regadera’. Era Ilse. Ya Ivonne y yo estábamos ahí, entonces llega Ilse a hacer casting”, recordó.

“Condenada Ilse, la gracia y carisma, y lo lindo que se mueve, su hermosísimo color de voz... Entró inmediatamente. A ella le costó más trabajo porque quería seguir estudiando y ya estábamos muy cerquita de irnos a grabar. Todo fue de ‘Nos vamos a Europa a grabar un disco, salimos en un par de Siempre en domingos y nos retiramos para terminar la carrera’. Las tres queríamos seguir estudiando... jamás nos imaginamos lo que iba a pasar”, agregó la también conductora.

Y es que tras cinco años de gran fama, el grupo de pop se separó a inicios de los 90′, teniendo un reencuentro en el año 2000 y un par de reuniones intermitentes con el proyecto que les dio la fama siendo tan sólo unas adolescentes.

Tras la salida de Ivonne, actualmente continúan vigentes bajo el nombre "Ilse y Mimi" (Foto: Instagram @ilseymimi)

“Me sorprendo del trabajo que hacíamos antes, pero ahora lo que hacemos tiene una vibración distinta, creo que estamos mucho más vigorosas que antes, hemos revolucionado”, mencionó Ilse en una entrevista en 2016.

“Lo que trascendió es que cuando comenzamos hicimos un trabajo tradicional, era muy complejo ir a los programas de TV, radios, periódicos en cada estado y país y gracias a eso pudimos trascender y celebrar 30 años. Me pregunto si las plataformas digitales brindan esa solidez a los nuevos artistas, eso lo comprobaré con el tiempo”, agregó la cantante.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Timbiriche: el grupo del que surgieron Paulina Rubio, Sasha y Thalía

Además de Menudo, qué otras bandas han revelado abusos, acoso y maltrato en su historia

“No es mi amiga”: ex compañera de Paulina Rubio en Timbiriche fue muy directa