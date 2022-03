Aleks Syntek no descartó cantar reggaetón, pese a expresarse en contra del género

Aleks Syntek confesó que sí podría incursionar en el reggaetón, pese a los malos comentarios que lanzó contra este género en años pasados (Foto: AP)

Pese a haber arremetido contra la música urbana latinoamericana, Aleks Syntek confesó que sí podría incursionar en el reggaetón, pero bajo una condición.

En diferentes ocasiones Aleks Syntek se ha mostrado en contra del reggaetón, pues ha argumentado que es un género que para él no es música y que “viene de los simios”. También a criticado a cantantes como Bad Bunny y J Balvin. No obstante, esto habría quedado atrás, pues se dijo dispuesto a introducirse en el género urbano.

La condición con la que el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas probaría suerte con el reggaetón, es que sus canciones no contengan contenido “nocivo”, pues en entrevista con Ventaneando mencionó que su posición en contra de esta música es como padre, no como músico. No obstante, volvió a hacer hincapié en que se deben de regular las letras de las canciones del reggaetón, así como lo están los narcocorridos, pues tiene contenido explícito no apto para menores de edad.

Syntek causó controversia la primera vez que se mostró en contra del reggaetón, pues lamentó que algunos cantantes han probado suerte con este género que considera "de simios" (Foto: Reuters)

“La música en general, por ejemplo con el urbano, no sé, se les han ido las patas, ha habido demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en lugar que no deben de ser. Yo siempre he hablado como papá, yo no es crítica de artista a artista, yo hablo como papá y me preocupan mucho mis hijos, creo que es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, dijo acerca de los comentarios que ha lanzado en contra del reggaetón.

Asimismo, Syntek mencionó que el género urbano podría tener “un buen mensaje” como lo tienen temas de otros tipos de música. Inclusive, mencionó que ha platicado con Sebastián Yatra al respecto, pues él lo apoya y comparte su opinión acerca de las letras de las canciones.

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje, justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”, recordó el cantante.

Una de las primeras veces que Alex Syntek arremetió en contra del reggaetón fue en 2017, cuando en una entrevista con Adela Micha dijo que estaba harto de este género musical y no entendía por qué al público le gusta, pues tiene letras “misóginas y vulgares”, además, el ritmo de todas las canciones sería igual para él.

El cantante volvió a mostrarse férreo a apoyar su postura contra las letras musicales explícitas (Foto: Instagram/@syntekoficial)

En la entrevista también mencionó que lamentaba que algunos de sus compañeros han decidido incursionar en el reggaetón, pues considera que es una música “de simios”.

“Siento que es una música muy sexual. Yo creo que es porno, porque hay una diferencia entre la música porno y la música erótica. Hay que controlar los instintos animales, sino, nos volvemos changos, y el reggaetón viene de los simios, ojo”, aseguró.

Hace unos meses, cuando la canción Perra de J Balvin fue censurada en YouTube, Sintek se dijo a favor de que se actúe de esta forma contra el reggaetón y las letras explícitas, pues dijo que este tipo de temas deberían ser retirados de espacios a los que menores de edad tienen acceso.

Debido a sus controversiales opiniones se ha visto cuestionado en redes sociales por Sexo, pudor y lágrimas, ya que tiene una letra con contenido explícito, pero él se ha mostrado firme en su postura, diciendo que está consciente de que inclusive esta canción, que es de su autoría, debería de ser retirada de ciertos lugares.

