La primera representante de Tom Cruise reveló detalles desconocidos del actor cuando no tenía dinero ni casa: “No creo que él ame a la gente”

La primera representante de Tom Cruise contó detalles desconocidos del actor cuando era un novato en Hollywood (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Eileen Berlin fue la representante de Tom Cruise cuando era un actor desconocido de 18 años que intentaba desesperadamente alcanzar el éxito. Durante los cuatro años y medio que trabajaron juntos, Berlin fue casi una madre para este joven extraordinariamente talentoso pero problemático que se convertiría en una megaestrella de Hollywood.

Eileen, hoy de 86 años, y su difunto esposo, Simon, conocieron a Tommy, como lo apodaron, en 1980 cuando él luchaba por escapar de una casa disfuncional. Tenía solo 14 años cuando su madre, Mary Lee, se separó de Thomas Cruise Mapother III. En una entrevista con la revista estadounidense Parade en 2006, el actor dijo que su padre era un “matón y un cobarde”, y añadió: “Era la clase de persona que, si había problemas, te pegaba”.

“Nos dijo que nos necesitaba para gestionar su carrera y encontrarle un agente de Hollywood”, recordó Berlin en declaraciones al periódico británico Daily Mail. “Firmó con nosotros después de cumplir 18 años”. Pero Cruise también necesitaba un lugar donde vivir. “Estaba tratando de mantenerse trabajando como mesero. No ganaba suficiente dinero para alquilar un lugar, así que le dijimos que podía mudarse a nuestro apartamento. Nuestro hijo estaba en la universidad, así que le dimos a Tommy su habitación y cuando necesitaba un auto, conducía el Cadillac azul de mi esposo”, detalló.

“Tommy tenía muchas caras, lo ves en las fotos”, dijo Berlin en la entrevista que concedió en un edificio en el exclusivo Upper East Side de Manhattan donde le dio un hogar a Cruise cuando era un actor sin dinero y sin trabajo. Hojeando docenas de fotografías polvorientas en blanco y negro tomadas durante su primera sesión fotográfica, afirmó: “Hay desprecio, arrogancia, frustración, encanto, tristeza. Lo vi en todos esos estados de ánimo”.

“Lo que nunca he visto es una muestra real de felicidad en Tommy”, añadió. “Siempre fue muy ambicioso y decidido a ser una estrella. Y eso lo convirtió en un perfeccionista”.

Tom Cruise reveló que su infancia fue una verdadera pesadilla debido a los maltratos de su padre

Berlin dijo que Cruise siempre tuvo un temperamento muy fuerte por lo que no le sorprendió el ataque de furia del actor en el set de “Misión Imposible 7″. En uno de sus ataques de ira, recordó, el actor le arrojó en la cara un regalo de cumpleaños.

“Tommy tenía un temperamento terrible”, afirmó. “Él guardaba mucha ira hacia su padre. Estaba de mal humor y se enojaba con un chasquido de tus dedos”.

“Le obsequié un álbum con todos sus artículos publicitarios de revistas para adolescentes por su 19 cumpleaños, y me gritó: ‘No quiero estar en las revistas para adolescentes’. Me tiró el álbum con fuerza y me golpeó en la mejilla”, detalló.

El primer rol importante que consiguió mientras era el protegido de Eileen fue como cadete militar en la película “Taps” de 1981, coprotagonizada por Timothy Hutton y Sean Penn.

Berlin también recordó un incidente en el que Cruise se enfureció después de que una mesera lo reconociera durante un descanso del rodaje en la Academia Militar Valley Forge en Pensilvania cuando se reunió con Berlin y su esposo para almorzar. “Tom nos dijo: ‘Por favor, díganle que no me haga preguntas. Todavía estoy en el personaje’”.

Afirmó que su carácter controlador que domina su comportamiento hasta el día de hoy quedó a la vista cuando estaba negociando su contrato para su primer éxito de taquilla, la comedia “Risky Business” (1983), en la que coprotagonizó junto a Rebecca De Mornay.

Berlin dijo que Cruise-que todavía era un novato en Hollywood- le ordenó que escribiera 11 demandas a los productores de la película. Además de cobrar su sueldo de USD 75.000 en efectivo, el actor exigió un pasaje de avión en primera clase, alojarse en un hotel cinco estrellas y un gimnasio. “Era muy egocéntrico. Todo giraba en torno a él”, dijo Berlin. “Risky Business” recaudó USD 63 millones, más de diez veces su presupuesto de USD 6,2 millones

Tom Cruise (Photo by Donna Ward/WireImage)

Aunque ha negado haberse sometido a diversas cirugías plásticas, Berlin dijo que le sorprendería saber que el actor se sometió a retoques estéticos. “Tommy ha construido un aura a su alrededor. Creo que hará lo que sea necesario para preservar su imagen juvenil el mayor tiempo posible y luchará contra todo lo que se interponga en su camino”.

“Su primera foto tomó una sesión de un día entero mientras adoptaba poses con diferentes atuendos. Él estaba decidido a la perfección”, recordó sobre el primer retrato que Cruise se tomó para enviar a posibles agentes. Finalmente, el ganador del Globo de Oro firmó con Creative Artists Agency (CAA), una de las firmas más influyentes de Hollywood.

Berlin contó que Cruise se preparó para la producción fotográfica desfilando en ropa interior: “Teníamos una pared de espejos y caminaba con sus pequeños pantalones cortos de jockey y apretaba los puños y flexionaba los bíceps y se admiraba”.

A pesar de que el actor es reconocido como uno de los hombres más atractivos del cine, él no siempre se sintió un galán. Cuando era joven, a Tom le acomplejaba su baja estatura.

“Le gustaba mostrar su cuerpo. Estaba muy orgulloso de ello, pero estaba preocupado porque solo medía 1,70. Dijo que quería unos zapatos que lo levantaran un poco”, agregó.

Con "Top Gun", el actor Tom Cruise se convirtió en una verdadera estrella de Hollywood (Grosby Group)

La última película en la que ella lo representó fue “Top Gun”, en la que interpretó a un piloto de la Marina. Fue la película más taquillera de 1986, ganando USD 176 millones a nivel mundial.

La relación profesional de Cruise y Berlin terminó cuando él decidió consolidar su estatus de superestrella mudándose a Los Ángeles. Berlin dijo que Cruise esperaba que ella lo siguiera y se quedó abatido cuando ella le dijo que era imposible que abandonara a su familia y a otros clientes en Nueva York. Se mantuvieron en contacto en los años siguientes y, durante una cena, mencionó que estaba investigando las enseñanzas de la Cienciología.

Más tarde, Berlín comenzó a recibir invitaciones a eventos de la iglesia. “Creo que Tommy era el candidato perfecto para la Cienciología”, dijo. “Me había dicho que no conocía a nadie en Los Ángeles y que necesitaba apoyo. No creía en la terapia, pero obviamente necesitaba ayuda y Cienciología estaba allí para ayudarlo”.

Y afirmó que no estaba sorprendida de que sus tres matrimonios, con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, terminaran en divorcio.

“Me sorprendió que tuviera tres matrimonios y que duraran tanto. Ojalá tuviera otras cosas en su vida. Pero no creo que él ame a las personas. Él ama lo que hace. Siento tristeza por él. Me preocupa que esté solo. Mientras pueda trabajar y hacer sus películas, estará bien. Qué pasará si alguna vez no puede hacer eso, no lo sé”, concluyó.

