Tras ser drogado, golpeado y asaltado Guillermo Méndez fue arrojado a un barranco

El histrión se encuentra recuperándose en el hospital de la golpiza de la que fue objeto (Foto: Facebook/Guillermo Mendez M.)

Este lunes se dio a conocer que el actor Guillermo Méndez había sido hospitalizado luego de haber sido golpeado y asaltado en Cuernavaca, Morelos. Y es que el actor, quien protagonizó en la década de los 70 la obra musical José, el soñador, salió de su casa el viernes 18 de febrero y permaneció incomunicado por más de un día, situación que alarmó a sus hermanos, quienes emitieron un mensaje de alarma en Twitter.

Desde que lo encontraron elementos de la policía en ese estado, el actor había permanecido inconsciente en el hospital general de Jojutla, Morelos, motivo por el cual creció la preocupación entre sus seguidores por la salud del histrión.

Fue su hermano Pedro Méndez quien emitió la alarma en las redes sociales y logró que el actor de 66 años fuera reconocido para dar aviso de su hallazgo. Ahora el programa Chisme no like! dio a conocer un audio donde se le oye al actor contar a un grupo de amigos lo que tuvo que sufrir tras el asalto y la golpiza que le propinaron, lo que lo llevó a perder el conocimiento.

El hermano del actor fue quien solicitó ayuda en las redes sociales Foto: Captura de pantalla

“Me drogaron y me fueron a aventar en un barranco y fue una policía que reconoció mi linda cara y dijo ‘ay se me hace que este es conocido’, total que si no hubiera sido por ella, quién sabe qué hubiera sido de mí”, relató.

“Mi total agradecimiento, y el interés que han despertado al hacer este grupo, fue una historia muy siniestra”, aseguró el histrión.

Finalmente, Guillermo dijo que se encuentra en recuperación, “desperté ya hasta aquí en el hospital y bueno por lo pronto estoy en recuperación, poco a poco, les mando mucho cariño, hay que cuidarnos mucho y darnos todo el amor posible siempre”, recomendó.

Por su parte, su hermano Pedro Méndez relató a Ventaneando cómo sucedió el penoso caso de delincuencia: “Lo desaparecieron el viernes en la noche y después, cuando lo encontramos 24 horas después, lo encontramos golpeado, le robaron el automóvil, la cartera, fue victima de asalto y robo y está hospitalizado desde el viernes pasado a las 10:30 de la noche, fue cuando lo ingresaron al hospital y continúa”.

Se espera que la declaración de Guillermo ayude a las autoridades a esclarecer el caso y buscar a los delincuentes que lo agredieron (Foto: Facebook/Guillermo Mendez M.)

Pedro Méndez contó a la emisión que el pronóstico de salud del actor es reservado y se espera que en los próximos días recupere más claridad mental para poder proporcionar más información a las autoridades, que ya han abierto una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los culpables.

“Es de pronóstico reservado, está delicado, porque tiene los pulmones colapsados con líquido en ambos pulmones, no se sabe qué clase de líquido, pues puede ser sangre por la golpiza que le dieron o puede ser cualquier otro tipo de líquido. Tiene cinco golpes aproximadamente en la cabeza, al parecer la radiografía del cráneo no muestra fractura, estamos esperando un poquito más para que le hagan una tomografía y ver si tiene algún daño interior, un coágulo o hemorragia”.

El hermano del actor que también participó en producciones de Televisa como Cachún cachún ra-ra, relató a grandes rasgos cómo sucedieron los hechos:

“Él le dijo a mi hermana que iba a salir a tomar un café, a las 8:30 de la noche, y a partir de ahí ya no supimos nada de él hasta que encontraron su cuerpo tirado en la vía pública, su vehículo ni sus pertenencias aparecen, estamos en espera de que él esté lúcido de su mente para que pueda decir cómo se dio esta situación y que la policía cuando esté investigando tengan acceso a esa información, ya hay una carpeta iniciada”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: