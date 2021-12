Lo más escuchado en Spotify durante 2021, Bad Bunny y J Balvin los preferidos

FOTO DE ARCHIVO: lo más escuchado en 2021 de Spotify. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Spotify es una de las plataformas líderes en la industria del streaming de música, y una de las pocas grandes aplicaciones que sigue atreviéndose a anunciar su modo gratuito sin preocuparse de que afecte el crecimiento del pago.

El gigante verde ha sido por lejos la plataforma de música más utilizada en el mundo durante el 2021, por lo que hoy ha presentado su campaña anual #Mi2021EnSpotify donde expone a los mejores artistas, álbumes, canciones, listas de reproducción y podcasts de los creadores que lograron llegar a más de 381 millones de usuarios alrededor de todo el mundo

De manera anticipada le informamos que Bad Bunny puede reclamar su corona en Spotify. Por segundo año consecutivo, el rapero puertorriqueño recibió el título de artista más reproducido en la plataforma en todo el mundo.

La plataforma sueca de transmisión de música y podcasting, anunció estos datos en su campaña anual Wrapped, una experiencia interactiva en la que los usuarios pueden descubrir qué artistas han sido los más escuchados durante el año.

Bad Bunny ocupa el lugar con más de 9.1 mil millones de visitas en Spotify y es el único artista latino que ha liderado el lugar durante varios años consecutivos.

Los 5 cantantes más escuchados a nivel global

Luego sigue Taylor Swift en el puesto dos de la lista. Y esto no es ninguna sorpresa. La cantante rompió recientemente dos récords en la plataforma. El 12 de noviembre, fecha de lanzamiento de “Red” (versión de Taylor), con la controvertida canción de 10 minutos “All Too Well”, la cantante y compositora se convirtió en:

- La mujer cuyo álbum fue el más reproducido en Spotify

- Y la cantante que más reproducciones tuvo en un día en la historia de la plataforma.

Quizás este segundo lugar sea una sorpresa para algunos que han seguido la carrera de Swift. En 2014, la cantautora llevó todo su catálogo de música a la plataforma. En ese momento, Swift dijo que las plataformas de transmisión no pagarían a los artistas de manera justa. Swift regresó a Spotify tres años después en 2017.

El grupo de Kpop BTS (# 3), ocupó el tercer lugar en esta lista. Drake y Justin Bieber completan el ranking de los 5 artistas más escuchados del mundo.

5 canciones más escuchadas en el 2021 de Spotify

Aunque Bad Bunny está en la cima de las listas, sus canciones no aparecieron en esta lista de réplicas globales.

1. La canción más reproducida en todo el mundo en 2021 es “Drivers License” de Olivia Rodrigo, que es el primer sencillo de la artista en la industria de la música. La canción también rompió el récord de la canción más reproducida en Spotify en un día a principios de este año. El número de copias de esta canción en la plataforma ha superado los 1.100 millones.

2. La segunda canción más escuchada es “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X.

3. En tercer lugar, The Kid LAROI con “STAY”, en dupla con Justin Bieber.

4. La cuarta canción más escuchada de 2021 en Spotify es “good 4 u” de Olivia Rodrigo.

5. Y la lista termina con Dua Lopa con “Levitating” con DaBaby.

5 álbumes más escuchados de Spotify en 2021

Cuando se trata de discos, lo que ha cautivado al público en todo el mundo es “SOUR”, el álbum debut de la estrella adolescente Olivia Rodrigo.

“Future Nostalgia” de Dua Lipa sigue cautivando haciendo bailar al mundo en 2021 por lo que ocupa el puesto dos.

“Justice” de Justin Bieber ocupa el tercer lugar.

“=” (Equal) de Ed Sheeran es el cuarto álbum más escuchado y “Planet Her” de Doja Cat termina la lista en el número cinco.

Los podcast más escuchados de Spotify en 2021

Estos son los programas de podcasts más populares: The Joe Rogan Experience ocupa el puesto número uno para los podcasts más populares del año a nivel mundial.

En segundo y tercer lugar están Call Her Daddy y Crime Junkie.

El cuarto podcast más popular es TED Talks Daily, seguido de The Daily.

Top 5 artistas más escuchados en Colombia

- Bad Bunny

- J Balvin

- Rauw Alejandro

- Myke Towers

- Maluma

Top 5 artistas más escuchados en México

- Bad Bunny

- J Balvin

- Rauw Alejandro

- Christian Nodal

- Luis Miguel

Top 5 artistas más escuchados en Perú

- Bad Bunny

- Rauw Alejandro

- J Balvin

- Myke Towers

- Maluma

Top 5 artistas más escuchados en Argentina

- Duki

- Bad Bunny

- Rauw Alejandro

- María Becerra

- Myke Towers

