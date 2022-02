Carla Morrison filtró por error las fechas de los conciertos de Coldplay en México

Carla Morrison habría filtrado tres fechas más de Coldplay en México (Fotos: AP // Reuters)

Carla Morrison habría anunciado a través de sus redes sociales que abrirá toda la gira de Coldplay en México, no obstante, en la imagen con las fechas señaladas se muestran ocho conciertos, cuando la banda inglesa sólo había anunciado cinco.

A un mes de que comiencen los conciertos de Coldplay por México, Carla Morrison anunció en Twitter que fue invitada por la agrupación para que ella sea la telonera de todas sus fechas en el país con la gira Music of the Spheres.

En la publicación, la cantante escribió que esta noticia había sido difícil de guardar para ella, pues le causaba mucha emoción el poder compartir escenario con los intérpretes de The Scientist, quienes son su banda favorita.

“Los que me conocen saben que esta noticia no sólo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MÍ! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO”

La cantante borró esta publicación a los pocos minutos de haberla hecho (Foto: captura de pantalla/Twitter)

La imagen compartida anunciaba El Renacimiento Tour, donde se leen las fechas ya conocidas y agotadas de Coldplay: 25 y 26 de marzo en Nuevo León, 29 de marzo en Guadalajara, 3 y 4 de abril en la Ciudad de México. No obstante, en el promocional están escritas tres presentaciones más; una en Guadalajara el 30 de marzo y dos en la Ciudad de México, el 6 y 7 de abril.

Dicha imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales, pues los fans de Carla mostraron su emoción al verla con una agrupación de fama internacional, mientras que los fans de Coldplay mostraron su desconcierto al ver las nuevas fechas.

A los pocos minutos Morrison eliminó sus publicaciones de redes sociales y no se ha vuelto a lanzar la información sobre los conciertos.

Algunos de los internautas apuntan a que posiblemente el equipo de la intérprete de Déjenme llorar pudo haber puesto mal las fechas, anotando en todas ellas el nombre de la banda británica al lado del de la cantante.

La cantautora no ha aclarado qué sucedió con su promocional con Coldplay (Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Asimismo, hay fans que apuntan a que sí podrían abrirse nuevas fechas para ver a Coldplay, sin embargo, Carla las habría filtrado, pues los intérpretes de Yellow no habían dado a conocer esta información. Por el momento, la página de la agrupación continúa mostrando sólo los cinco conciertos confirmados en México.

El pasado 17 de febrero Ocesa y Live Nation, organizadores del tour Music of the Spheres, dieron a conocer que tras haberse agotado rápidamente las entradas a los shows de la banda, liberaron más, haciendo posible que algunos de los fanáticos que no alcanzaron a comprar sus boletos en octubre, lo pudieran hacer en ese momento.

No obstante, actualmente todos los conciertos de Coldplay en México hicieron sold out y algunos de sus seguidores continúan pidiendo en redes sociales que se abran más fechas.

En su visita pasada, Coldplay tuvo como telonera nacional a Ximena Sariñana (Foto:/Christopher Pike)

Los intérpretes de Viva la Vida anunciaron su gira mundial el pasado 14 de octubre. Entre los países que visitarán se encuentran Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Brasil, así como México.

Con este tour promocionarán a su noveno álbum, el cual podría ser uno de los últimos, ya que anunciaron que su dejarán de lanzar discos en 2025 y, después de esto, posiblemente sólo se dedicarán a presentar su música en conciertos.

Según manifestó Chris Martin, el cantante y líder de la banda, en entrevista con Jo Whiley, tienen planeado publicar en total 12 álbumes.

