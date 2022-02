Alex Fernández presumió la reacción de Mía desde el vientre ante su voz: “Ya reconoce a su papá”

El cantante compartió el tierno momento en sus redes sociales

Alex Fernández compartió el tierno momento que vivió junto a su Alexia Hernández cuando le habló a Mía, quien está por nacer. La feliz pareja se encuentra en la dulce espera de su primogénita y desde que dieron a conocer la enhorabuena no han parado de compartir conmovedores momentos a través de redes sociales.

El nieto de Vicente Fernández conmocionó a sus seguidores de Instagram con un breve video que grabó al notar la reacción que tuvo Mía desde el vientre de su madre. En el fragmento audiovisual se puede apreciar a Alexia recostada presumiendo su baby bump junto a su esposo.

Después de unos segundos, Alex Fernández llamó a su hija por su nombre y la bebé se movió. En cuanto el cantante de 28 años volvió a pronunciar Mía, su primogénita reaccionó estirándose en el vientre de su madre, movimientos notorios que quedaron registrados en el video.

(Captura: @alexfernandez.g/Instagram)

La experiencia fue tan única y bella para los futuros padres primerizos que decidieron compartirlo con sus seguidores a través de publicaciones Instagram. Alexia colgó el video en sus historias, mientras que el hijo del Potrillo publicó el video en su perfil y agregó: “Ya reconoce a su papá”. La caja de comentarios se llenó con felicitaciones, mensajes de cariño, amor y buenos deseos para el matrimonio en esta nueva etapa de su vida.

“Mía te amamos mucho, muy pronto te vamos a conocer”, “Lo más increíble y maravilloso del universo los felicito Dios los bendiga”, “¡Qué magia, qué perfecta creación divina!. La bebé responde con movimientos a su papá! Que hermosa Bendición!”, “Esa princesita sabe que la aman y esta brincando de la emoción”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Hasta el momento se desconoce cuándo podría nacer Mía, pues sus padres no han dado declaraciones al respecto. Cabe recordar que fue en septiembre del 2021 cuando la pareja sorprendió al anunciar su embarazo, con base en ese dato, la bebé estaría pasando por el último trimestre de gestación y posiblemente llegue al mundo en abril.

Alex Fernández mostró la primera ecografía 3D de su bebé Mía (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por el civil el 14 de mayo del 2021 y cuatro semanas después realizaron una ceremonia espiritual en Puerto Vallarta, Jalisco. Dentro de los planes que tenían los enamorados estaba llegar al altar durante el mismo año, pero no pudieron hacerlo debido a que aplazaron la boda por los problemas de salud que enfrentó Vicente Fernández.

El Charro de Huentitán murió pasado 12 de diciembre después de pasar cuatro meses hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída en su hogar; dentro del nosocomio le fue detectado el síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo con los informes médicos, el ícono de la música ranchera recibió tratamiento especializado y llegó a mostrar mejoría, pero desafortunadamente perdió la vida.

El cantante dejó una huella imborrable en el corazón del público a nivel internacional, pero su legado seguirá presente a través de su familia, canciones, películas y próximas bioseries protagonizadas por Pablo Montero y Jaime Camil.

Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

Tras la irreparable pérdida para la dinastía Fernández, Alex compartió que el principal consejo que le dejó su abuelo fue siempre velar por el bienestar de su familia. También le pidió que siguiera con su carrera artística y realizara sus metas. Cabe recordar que Vicente Fernández impulsó a su nieto para que incursionara en el medio artístico, incluso le ayudo a producir su primer disco.

“Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia. Que me enfocara en mi carrera artística, me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa”, declaró en Ventaneando.

