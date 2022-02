Adal Ramones salió en defensa de su hija tras video donde la acusan de maltratar a su empleada: “Todos son muy de cristal”

Adal Ramones sale en defensa de su hija luego de polémico video

Luego de que Paola Ramones estuviera en el ojo de la polémica por compartir un video donde le juegan una broma pesada a una de sus empleadas domésticas, Adal Ramones reapareció durante la alfombra roja de José El Soñador y explicó que su primogénita estaba muy apenada por la situación que se viralizó y arremetió contra las personas que buscaron intimidar a la joven por redes sociales.

Fue durante la noche del 16 de febrero que Adal Ramones reapareció ante las cámaras en México, ahí el afamado presentador ofreció unas palabras a diversos medios de comunicación que le cuestionaron su posición como padre tras la polémica en la que se vio envuelta su hija de 20 años.

“No quiero ahondar en eso porque es muy fuerte, como la gente puede agredir a una chica en un juego. Paola siempre ha sido incluyente, hubo gente, afortunadamente no todas, que la amenazó. En donde perdimos la brújula para decir ‘¿Por qué me voy a ofender de eso?’”, señaló Adal ante las cámaras de Sale El Sol.

Adal Ramones sale en defensa de su hija tras polémico video Foto: Especial Infobae

Para el famoso ex presentador de Otro Rollo, fue indignante las formas en la que agredieron a su hija: “Mira se sacó de onda, me dice ‘nos reíamos tanto’, se especuló que cambiaron de madera, pero era la misma madera, todos jugaron (...) Creo que muchos quisieron agarrarse a alguien para crucificarlo. Pero no se vale lo que escribe la gente, es peor como si fuera un asesino”, señaló para el programa matutino de Imagen Televisión.

Más adelante, Ramones recalcó que platicó con su hija sobre el peso de las redes sociales y que los personajes públicos deben de tener cuidado con el contenido que llegan a subir a sus plataformas personales.

“Lo único que le dije es ‘tranquila, adiós gracias. No estas en México, no sé que pasaría si fueras a una tienda’. Pero la gente solo toma valor aquí, ya en la calle no te lo dicen. Es duro, pero a veces la gente está dolida por otras cosas. Es una chamaca de 20 años que estaba jugando”, explicó el también ex conductor de La Academia.

Adal Ramones sale en defensa de su hija luego de polémico video

Para finalizar, Adal le pidió a su primogénita que no lo volviera a hacer porque la gente cada vez es “más de cristal” pese a que trató de incluir a su empleada en el video.

“Ella está empezando una nueva vida en Los Ángeles, estudiando cine. Le dije ‘Tu intención era divertirte e incluir a todo mundo’ y la gente lo tomó a mal. Pero ahora es así, ahora todos son muy de cristal, trata de evitar estas cosas”, concluyó el presentador de 60 años.

La polémica surgió cuando ha mediado de enero la joven 21 años colgó en su cuenta de TikTok un challenge donde se le puede ver junto a su novio, el influencer Daniel Khosravi, jugándole una broma pesada a Rosita, su empleada doméstica.

Adal Ramones sale en defensa de su hija luego de polémico video

En el video se puede observar a la joven pareja incitar a la mujer a romper una tabla de madera con la cabeza. Pero ya en un inicio la hija del ex conductor de Otro rollo y su novio le “ponen el ejemplo” a Rosita simulando romper una pieza de madera.

Para seguir el juego de los jóvenes, la mujer intenta destrozar la tabla golpeándola repetidamente contra su frente, sin lograr que se rompa la madera. Esta situación provoca que Paola Ramones, su novio y otra joven que los acompaña en el “reto” estallen en carcajadas, provocando el enojo de los internautas en redes sociales.

La hija de Adal Ramones fue criticada por el 'challenge' al que sometió a su empleada

“El humor de los ricos es muy raro”, “Y si la trabajadora se hubiera lastimado en esa parte, muere”, “Yo no le veo lo gracioso, señor @AdalRamones que su hija esté haciendo este tipo de majaderías, eso se llama violencia machista y clasista @COPRED_CDMX @SeMujeresCDMX @Claudiashein”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: