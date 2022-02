El actor Zach Avery fue condenado a 20 años de prisión por organizar una estafa piramidal por 650 millones de dólares

El actor Zach Avery cuyo nombre real es Zachary Horwitz, utilizó un multimillonario esquema piramidal para financiar un los lujos y excesos de su estilo de vida en Hollywood.

El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión al ser encontrado responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento.

Avery, conocido por sus roles en películas de terror de bajo presupuesto, logró convencer a sus inversionistas de que el dinero estaba destinado a acuerdos, que resultaron ser falsos, con HBO y Netflix.

El actor de 35 años recibió el cargo en una corte federal en el centro de Los Ángeles luego de declararse culpable en el caso en octubre pasado. El juez también le ordenó pagar $230 millones en restitución.

“Me perdí”, le dijo Avery al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Mark Scarsi antes de la sentencia, llamándose a sí mismo un “hombre imperfecto y roto”.

Una mujer sentada con la familia de Horwitz estalló en fuertes sollozos cuando se le dio la pena de prisión, informó The Rolling Stones. Contrastando con una de las víctimas del actor que declaró durante la audiencia y pareció complacida con la larga sentencia, pero sacudió la cabeza con disgusto cuando el juez dijo que Horwitz, que tiene dos hijos pequeños, podía esperar hasta el 14 de marzo para entregarse.

El actor participó en películas como The Devil Below (2021) y You’re Not Alone (2020)

Los abogados del actor habían pedido indulgencia durante los argumentos de ida y vuelta que se refirieron a las afirmaciones de que Horwitz sufre de trastorno bipolar y problemas de adicción.

El estafador condenado, que tuvo papeles en las películas de miedo The Devil Below (2021) y You’re Not Alone (2020) bajo el nombre de Zach Avery, comenzó su esquema Ponzi “masivo” en 2014, dijeron los fiscales, diciendo falsamente a los clientes que estaba tan bien conectado en la industria del entretenimiento que podría adquirir títulos de películas para su distribución en el extranjero y luego licenciar las propiedades a HBO, Netflix y otros transmisores importantes en acuerdos que ofrecen rendimientos sorprendentes del 25 al 40 por ciento.

En realidad, Avery usó ese dinero para llevar un estilo de vida de lujos en Hollywood, lleno de alquileres de yates y aviones privados, fiestas en Las Vegas, autos de lujo y la compra de una mansión de $ 5.7 millones con piscina, gimnasio en casa, y sala de proyección privada en las afueras de Beverly Hills, dijeron las autoridades.

Según una declaración jurada del FBI, Horwitz gastó más de 6,9 millones de dólares en facturas de tarjetas de crédito American Express, más de 345.000 dólares en aviones y barcos fletados y más de 604.000 dólares en vehículos Merceds-Benz y Audi.

De acuerdo con las autoridades su esquema piramidal desfalcó más de 650 millones de dólares.

“El acusado ejecutó el esquema Ponzi (piramidal) más grande conocido en la historia de este distrito”, escribieron los fiscales estadounidenses con sede en Los Ángeles en una presentación reciente. “Él gastó una fortuna, viviendo una vida de extravagancia mientras les robaba a sus víctimas, incluidos algunos que alguna vez creyeron que era su amigo, con una factura de 230 millones de dólares que ha dejado a muchos de ellos financieramente arruinados y personalmente devastados”.

Tres víctimas se dirigieron a la corte en persona el lunes, incluido Robert Henny, un guionista que dijo que perdió 1.8 millones de dólares en el esquema Ponzi que describió como “devastador” y una “pesadilla interminable”.

Otros entregaron declaraciones desgarradoras por escrito, incluida una viuda de 73 años que perdió a su esposo veterano de Vietnam por los efectos del Agente Naranja. Esa mujer le dijo a la corte que todavía está cuidando a una hija de 46 años con necesidades especiales y que no tenía dinero de sobra. “(Avary) me robó un tercio de mi cuenta de jubilación”, le escribió al juez. “Me robó la confianza para confiarle a alguien mis inversiones. Me doy cuenta de que nunca podré ganar lo que nos han quitado a mí y a mi hija”.

Otra víctima no identificada, de 64 años, describió la pérdida de 1.4 millones dólares en la estafa: “Tuve que volver a trabajar para pagar comida y vivienda. Nunca podré recuperar esa cantidad de dinero trabajando. Parte de ese dinero fue una herencia del fallecimiento de mi madre. Estoy emocionalmente angustiado. Lloro todos los días y he dejado de ver a amigos o familiares por la vergüenza de esta pérdida financiera y ahora tengo una desconfianza severa hacia otros seres humanos. Si no fuera por mis creencias espirituales, me habría suicidado”.

El actor deberá pasar 20 años en la cárcel por estafar a decenas de personas.

De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, Horwitz engañó a un inversionista de Illinois para que enviara 1.4 millones de dólares en diciembre de 2018 por un acuerdo falso que pretendía comprar ciertos derechos de distribución internacional de Active Measures, un documental real que explora la supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Según los documentos presentados en el caso, Horwitz entregó a sus víctimas copias de acuerdos de licencia y distribución fabricados con firmas falsificadas o ficticias. Cuando su empresa, 1inMM Capital, comenzó a incumplir en 2019, Horwitz “duplicó sus mentiras”, culpó a las plataformas de transmisión y produjo correos electrónicos falsificados con las direcciones “@hbo.com " y “@netflix.com " para “calmar” a sus inversionistas y hacerlos pensar que su dinero estaba seguro, dijeron los fiscales.

