Tundieron a Siddartha porque dejaría sola a Yuya con su bebé durante la próxima gira musical

Aunque Yuya y Siddartha llevan una duradera relación, nunca han sido de causar polémica, sino al contrario. Durante todo el tiempo que han estado juntos, se mantuvieron resguardados de los rumores. No fue hasta el nacimiento de Mar, su primer hijo, donde la pareja comenzó a compartir un poco más de su cotidianidad con sus seguidores.

Sin embargo, aunque las constantes imágenes y videos que llega a subir Yuya desde sus diferentes redes sociales ha sido motivo de que muchos internautas se enternezcan y halaguen su forma de llevar la maternidad, las críticas tampoco han parado. En esta ocasión, la polémica no fue contra la youtuber, sino que usuarios de redes sociales se molestaron por la próxima gira musical de Siddartha.

“¿Porqué Siddhartha tendrá gira de tres meses y nadie le está preguntando en dónde o con quién va a dejar a Mar?”, fue el tuit que puso una internauta y que desató todo un debate en Twitter.

Al comenzar a recibir críticas por su mensaje, la usuaria @ohsusiequiu mencionó que ella desconocía la dinámica familiar que tenían los famosos, pero invitó a reflexionar sobre las constantes señalizaciones que se le hacen a Yuya por vivir contenta su etapa de mamá, mientras nadie dice del padre.

“Literalmente dije “¿porqué nadie le está preguntando?”, yo no estoy ni enterada de cómo se organizan, ni es algo que me interese. Más bien deberíamos cuestionarnos porqué Yuya es tendencia por las críticas que recibe … cada vez que celebra su maternidad pero al vato nadie le exige nada por el simple hecho de ser hombre”, expresó.

“Jajaja no mames ps es su relación si ella lo hablo y no tiene problema por qué los demás si jaja hay que trabajar también” escribió un tuitero, pero otro le respondió: “Creo que se refiere más a público en general, a Yuya la critican por tener niñera pero al papá nadie lo cuestiona por irse de gira 3 meses; o sea no es que esté mal no cuestionarlo por ello, sino que a ella la cuestionan por algo que todas agradeceríamos darnos el lujo”.

Cabe señalar que Siddartha anunció recientemente que realizará una gira de conciertos por México como parte de 00:Tour y se presentará durante todo el año en espectáculos y festivales. Incluso, su primera presentación será en el Vive latino el día 20 de marzo de 2022.

Hace unas semanas, Mariand Castrejón fue duramente criticada en redes sociales después de subir unos videos haciendo muecas graciosas a su bebé y riéndose.

En el breve audiovisual se le ve con un suéter café y el cabello suelto mientras gesticula sorpresa, sonrisas y hace sonidos extraños. También en la grabación se puede escuchar fuertemente la risa del bebé que indudablemente estaba disfrutando el momento con su mamá.

“Antes de ir a la cama una buena dosis de risas”, escribió Yuya en la descripción de su video.

Posteriormente, subió una publicación más en donde una de sus fans le estaba mostrando el audiovisual a su bebé y el pequeño se reía con las caras de la influencer también. A esto, Yuya comentó: “jajajajaj qué belleza, dosis de risa para todos”.

Yuya ha compartido como es su vida desde que es mamá (Captura: @yuyacst/Instagram)

Y, auque esto pareciera bastante inofensivo, los ataques no pararon contra la influencer, pues muchos internautas la tacharon de vivir una maternidad privilegiada y de romantizar el proceso de ser mamá.

Ante esta situación, la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, no se quedó callada y dio su opinión al respecto.

“¿Quién en su sano juicio pensaría que eso es real? Aunque si la estuviera romantizando, ¿quién sería tan tonto para creer que eso es real? Eso no existe y la maternidad es un gran pedo. No es nada fácil tener un hijo es una gran responsabilidad y eso todo el mundo lo sabe”, dijo Yoseline Hoffman.

