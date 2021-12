Yuya compartió un video de su parto: “Quiero regresar a ese momento tan especial”

(Captura: @yuyacst/Instagram)

La influencer mexicana, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, compartió un breve audiovisual que se grabó en el momento en que dio a luz a su primogénito, Mar. La creadora de contenido optó por tener un parto en agua, como contó hace algunos meses que tenía planeado, mientas se encontraba en la dulce espera.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá primeriza publicó el emotivo video, en donde simplemente aparece sumergida utilizando un top y siendo auxiliada por una mujer durante el proceso de parto. Además, compartió a su seguidores que próximamente podrán ver más detalles del momento.

“Quiero regresar a este momento tan especial”, escribió sobre el audiovisual. Yuya no es la única famosa que ha decidido tener un parto en casa. Actrices como Michelle Renaud o Maryl Streep, a nivel internacional, también decidieron traer a sus pequeños desde el hogar.

Desde el nacimiento de su bebé, Yuya ha compartido en múltiples ocasiones detalles sobre la materindad. Incluso, cómo ha experimentado la lactancia y las complicaciones que representó una lesión en uno de sus senos.

A través de sus hisotrias de Instagram, la influencer habló con sus fans y reveló que tiene una lesión en un pezón debido a la sensibilidad natural que las mujeres presentan en esa área antes y después del parto. La empresaria comentó que constantemente se enfrenta a molestias que le ocasiona la herida, pero continúa alimentando a su hijo.

“Resulta que tengo abierto un pezón, se me ve pielecita abierta, sangre, muy rojo, entonces es una herida abierta. Yo le tengo que seguir dando de comer a Mar, yo quiero seguir dándole de comer a Mar, entonces es una herida abierta que está succionando, o sea no tocando, succionando”, comenzó.

Yuya explicó que estuvo investigando sobre cómo lograr que la herida sanara y descubrió que supuestamente la saliva de los propios bebés contribuye a ello:

“Que mi cuerpo produzca alimento para otro humano que saqué de mi cuerpo, que se formó en mi cuerpo... De un lado me acomodo súper bien con Mar y del que está abierto como que me da más miedo, no nos acomodamos muy bien”, dijo.

La influencer externó que posiblemente todo se deba a que no ha logrado que tanto ella como su hijo se acomoden adecuadamente durante la alimentación, pero aseguró que lo seguirán intentando. Además, comentó que ha recurrido a un extractor de leche materna para obtener el alimento reduciendo el dolor del seno que tiene la herida.

“A mí me pasan todas estas cosas porque todavía no logramos el adecuado agarre entre Mar y yo, pero nosotros somos insistentes y esto se va a logar aunque es complicado y un poco doloroso”, continuó.

Mariand Castrejón añadió que también suele poner un poco de la misma leche materna en su herida con la intención de que sane pronto. Además de la breve charla que tuvo con sus seguidores, la influencer también publicó una serie de fotografías junto a Mar, las cuales causaron sensación entre los usuarios de la plataforma.

Por otro lado, Yuya anunció que durante esta semana se estrenará un nuevo video en su canal de YouTube, esto después de tres meses de ausencia. Desde sus historias de Instagram, la empresaria comentó que este contenido audiovisual hablará sobre cómo ha sido la llegada de Mar a su vida y a la de su pareja.

