Alex Fernández compartió cuál fue el último consejo que le dio Vicente Fernández

Alex Fernández compartió el último deseo de su abuelo, Vicente Fernández

El 12 de diciembre del 2021 falleció el Charro de Huentitán a los 81 años de edad luego de permanecer poco más de cuatro meses internado en un hospital de Guadalajara, Jalisco. A casi dos meses de la partida del intérprete mexicano, su nieto, Alex Fernández, habló sobre como la dinastía Fernández ha sobrellevado la ausencia del patriarca y también compartió cuál fue el último consejo que le dio su abuelo.

Fue el pasado 8 de febrero cuando el primogénito de Alejandro Fernández concedió una entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando donde habló sobre cómo poco a poco sus allegados se hacen a la idea de la ausencia de El ídolo de México.

Asimismo, expresó que el deseo más grande de su abuelo, es que sus hijos y nietos pese a que tengan que buscar un lugar en el mundo de la música siempre tuvieran como prioridad su entorno familiar: “Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia”, compartió con el programa conducido por Pati Chapoy.

Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

“Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”, expresó Alex Fernández sobre el último deseo de su abuelo.

El joven de 28 años compartió con el auditorio de TV Azteca cómo ha llevado el luto la dinastía Fernández y rememoró como fueron los últimos instantes de vida del icónico intérprete mexicano dentro del Hospital Country 2000 de Guadalajara.

“Es difícil, pero a final de cuentas, piensas como estaba él, en las condiciones que estaba en el hospital y, la verdad, es que está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo”.

FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Por otro lado, Alex Fernández se dijo conmovido por las muestras de cariño para la familia Fernández y explicó que su abuelo lo acompañara en cada momento de su vida y cuando se suba a un escenario: “Sé que ahora, más que nunca, va a estar conmigo acompañándome a todos lados”, compartió con el programa vespertino de TV Azteca.

Para cerrar la intervención, el hijo de Alejandro Fernández y América Guinart fue abordado sobre las series autobiográficas que se están preparando para rendir honor a Don Chente.

Sin embargo, explicó que desconoce el contexto de las obras aunque es consiente de que se llevarán a cabo dos series, la producida por la plataforma de streaming, Netflix, donde el protagonista será Jaime Camil y la cual contó con la autorización del también histrión de la época de Oro del Cine de México, y la segunda, la producida por Televisa y Univision.

Las imágenes confirmarían la participación del cantante como el "Charro de Huentitán" Video: TvAzteca/ Youtube

Alex Fernández reconoció tener cariño por el cantante que supuestamente protagonizara la otra serie, Pablo Montero, aunque reconoció que no está de acuerdo con esta producción que retoma el libro El último rey de la periodista y escritora, Olga Wornat.

“Creo que una sí estaría basada en el libro, pero es un libro que alguien se inventó sin fundamentos. Siento que, cuando vas a ver una biografía quieres ver que el autor haya participado en la historia, que él haya dicho algo, que sean de cosas que se puedan comprobar, que digas ‘aquí están los hechos’ y por eso está la serie, no porque a alguien se le ocurrió hacer un libro y hablar de cosas que ni son reales”, enfatizó el intérprete de 28 años.

