Lo que se sabe de El Sugar, el futuro esposo de Daniela Rodrice

Así fue parte del momento en que Daniela Rodrice aceptó casarse con "El Sugar" Video: Instagram/@francisco.rasan/@danielarodrice

La creadora de contenido Daniela Rodrice se comprometió con su Sugar Daddy -como lo apoda ella misma- y recientemente realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube para contarle a sus seguidores cómo había sido el romántico momento.

El novio de la tiktoker aprovechó el viaje que hicieron como pareja a Punta Cancún para pedirle matrimonio a Daniela Rodrice, aunque algunas personas filtraron fotos del momento, la influencer ha sido muy discreta con el rostro y detalles sobre la vida del misterioso hombre.

No obstante, sobre el Sugar Daddy de Daniela Rodrice se sabe lo siguiente: es 13 años mayor que ella, se llama Daniel Santos, algunas personas aseguran que tiene un gimnasio y apareció por accidente en una transmisión en vivo de la sinaloense, el divertido incidente tuvo lugar mientras preparaban su maquillaje para el Halloween de 2021.

Así fue el instante en que apareció el novio de Daniela Rodrice con la cara maquillada (Foto: YouTube/DanielaRodrice)

El enamorado de Daniela se levantó de su silla para acomodarse, pero midió mal el área que alcanzaba a captar la cámara y su cara salió en la transmisión durante menos de un segundo, ante esto, la tiktoker soltó un grito de sorpresa y luego calificó la situación como “un pequeño desliz previsible”.

“No pasó nada, equis manas, estamos en confianza; ya se vio, sí, ni modo ya. Impactada, qué fuerte, pero ya, nadie vio nada, nadie vio nada pero va a quedar guardado, la neta. Yo sabía que esto pasaría pero ni modo, está maquillado ahora, no es él”, le dijo a sus espectadores para tranquilizar el momento.

La realidad es que la ocupación de Daniel sigue siendo un secreto y en redes sociales publica únicamente fotografías o videos de su perrita sin mostrar el rostro. Las suposiciones sobre el gimnasio surgieron por una captura de pantalla donde fue etiquetada su cuenta de Instagram, pero no se ha confirmado que verdaderamente sea él.

Aparentemente esta es la foto de su "Sugar" en un gimnasio (Foto: TikTok/@sugarrodrice)

En sus redes sociales, la joven que popularizó la frase “chica, yo quisiese, pero no pudiese” sólo publica fotografías donde el rostro de su futuro esposo esté cubierto o videos donde esté fuera de cámara.

Por otra parte, la joven de 24 años explicó que tras la pedida de matrimonio se sentía una misma con su novio. La creadora de contenido reveló que no esperaba que su Sugar Daddy la sorprendiera y la decisión de casarse surgió tras una profunda plática sobre sus sentimientos.

Daniela Rodrice posando con su pareja sin mostrar su identidad luego de aceptar casarse con él (Foto: Instagram/@danielarodrice)

“El penúltimo día empezamos a hablar el Daniel y yo, estábamos muy románticos en la alberca y empezamos a hablar de cosas que teníamos desde muy adentro, hablamos de nuestra relación con otras personas, de problemas que ha habido dentro de nuestra relación y de muchas cosas que nos hacía falta sanar, yo todavía estoy un poco más abierta porque estoy en internet donde puedo hablar y me cobijan, pero mi prometido es una persona un poco cerrada”, mencionó en su último video titulado STORY TIME: EL MEJOR DÍA DE MI VIDA.

La idea de casarse surgió de Daniela Rodrice, mencionó que estaba a punto de arrodillarse y pedirle matrimonio a su novio pero se frenó porque no era algo de lo que hubieran hablado con antelación: “sentí como si toda la vida o varias vidas hubiera estado buscando eso (a Daniel)”, sin embargo, el misterioso hombre lanzó la petición sin siquiera tener un anillo en mano.

En las fotos y videos, el misterioso novio aparece con el rostro cubierto (Foto: Instagram/@danielarodrice)

“Me ganó la tirada, se arrodilló, empezó a llorar, le dije ‘nos vamos a casar’, nos abrazamos y lloramos pero no había un anillo, no se había planeado dar el anillo ese día, nosotros jamás pensamos comprar un anillo o una casa”, mencionó.

Daniela Rodrice no se esperaba una petición secreta porque sentía que su Sugar no podría causar una sorpresa: “Creí que el jamás me iba a poder sorprender número uno porque no sabe echar mentiras número y número dos, yo ya me las sé todas, les iba a leer la cara a todas las personas que ayudaran a organizar” A pesar de ello, el íntimo momento en Cancún logró conmoverla hasta las lágrimas.

SEGUIR LEYENDO: