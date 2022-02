La razón por la que Tin Tan imitaba a Jorge Negrete

"Tin Tan" tuvo una razón para sólo imitar en pantalla a Jorge Negrete (Fotos: Twitter/@cine_mexicano @AntonioJoseRH)

Germán Valdés se caracterizó por ser un comediante muy talentoso, pues no sólo sabía cantar, bailar y hacer reír a su público, sino que también podía hacer una muy buena parodia de Jorge Negrete. Pese a que Tin Tan imitaba muy bien el canto del charro, las veces que lo llegó a hacer fue por celos.

A lo largo de las más de 100 películas en las que participó el Pachuco de Oro interpretó a varios personajes que tenían como intención hacer reír a los espectadores. Con algunos de ellos llegó a imitar a la forma en que Jorge Negrete cantaba.

Una de sus parodias más famosas fue al cantar Cocula o en Soy charro de levita, cuando interpretó Ojos tapatíos a Rosita Quintana, también imitando al Charro Cantor.

Germán Valdés "Tin Tan" imitando a Jorge Negrete en la película "Hijo desobediente", interpretando "Cocula" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Se sabe que los hermanos Valdés eran muy buenos copiando voces, inclusive, Tin Tan logró entrar a la radio gracias a que logró hacer una perfecta imitación de Agustín Lara. Pero, a pesar de que tenía este gran talento, decidió sólo utilizarlo con Negrete.

Rosalía Valdés, hija del pachuco, reveló que se sentía intrigada por no encontrar la razón del porqué su papá nunca buscó parodiar a alguna otra estrella del momento, así que le preguntó a su mamá, la última esposa de Germán, Rosalía Julián.

Después de darle varias vueltas al asunto, pues no quería revelar qué había detrás de esas imitaciones, finalmente le confesó que se debía a que Jorge llegó a pretenderla cuando Tin Tan también lo estaba haciendo.

Rosalía sentía gran admiración por Jorge Negrete, pero estaba enamorada de Germán Valdés (Foto: Twitter/@CanalOnceTV)

El protagonista de El peñón de las ánimas se habría encontrado por primera vez con Rosalía durante el funeral de Blanca Estela Pavón, donde también estuvieron artistas como Pedro Infante, Cantinflas y Ferrusquilla, dándole el último adiós a La Chorreada.

Cuando la también actriz y sus hermanas iban saliendo del recinto, el Charro Cantor se le acercó, ofreciéndose a llevarla a su casa. Julián aceptó gustosa porque lo tomó como un gesto muy amable.

No obstante, cuando Negrete abrió la puerta de su coche, aprovechó para darle un beso en los labios a Rosalía.

A pesar de que la cantante nunca llegó a contarle algo de esto a Valdés, ni siquiera después de que se casaron, el hecho de que se fueron juntos del funeral no pasó desapercibido por las personas que los rodeaban y llegó a oídos de Tin Tan, quien poco tiempo antes se había acercado a la histrionisa para hacerle saber que era una mujer muy bonita.

Las Hermanas Julián usualmente se presentaban en el teatro Follies (Foto: INAH)

Para ese entonces, Rosalía era soltera y el pachuco estaba casado, así que hizo lo posible para no perder el interés de Julián. Y es que, al mismo tiempo, Jorge invitaba al trío de cantantes a acompañarlo en sus presentaciones y también las iba a ver al teatro de vez en cuando. Lo que no sabía Germán es que ella ya estaba enamorada de él y no tenía por qué temer perderla.

Según relató la hija del matrimonio, desde que sucedió esto, Tin Tan se esforzó por ir todas las noches al teatro donde se presentaban las Hermanas Julián. Justo después de terminar sus llamados diarios de El Rey del Barrio “se perfumaba y se iba directo al teatro para estar con Rosalía”.

El protagonista de Calabacitas tiernas también utilizó su voz y actuación para enviar un mensaje a Jorge Negrete y a su esposa, pues ella siempre admiró al guanajuatense por su talento.

