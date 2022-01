Pati Chapoy regañó a Daniel Bisogno por pagar poca propina a “cerillitos”

Pati Chapoy sorpendió con la cantidad que da a las personas que empacan en los supermercados (Foto: Ventaneando)

Daniel Bisogno protagonizó un momento controversial en Ventaneando después de contar un momento que vivió en un supermercado en donde una trabajadora supuestamente “lo desairó”.

Fue durante la transmisión del famoso programa de espectáculos, donde el conductor narró una discusión que tuvo con una cajera que no le cobró como él quería.

“Paso con mis cosas y empiezo a pasar, había cosas sueltas y compré una bolsa para lo suelto. Desde que me vio la vieja no le caí bien, sólo que no llegué al punto de armarle el escándalo que debí haber armado”, dijo Bisogno.

Asimismo, mencionó que, aunque le pidió a la cajera que cobrara primero ciertos productos, esta no atendió la petición.

“Le digo: ‘por favor los sueltos, señora’ y se oye por allá una voz de una señora gritando: ‘ya lo oí prepotente’ y le digo, ¿perdón?”, continuó el conductor.

Daniel Bisogno tuvo un altercado con empleados de un supermercado (Foto: Instagram/danielbisogno)

Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de Pati Chapoy, pues en un momento de la narración, Daniel Bisogno confesó que sólo le da diez pesos a los empacadores -a quienes se les conoce como “cerillitos”- de estas tiendas.

“¿Diez pesos?, qué codo”, dijo sin tapujos Chapoy, pero para redimirse, Bisogno dijo que en realidad solía darles treinta pesos.

Pero para Chapoy no fue suficiente y arremetió contra su compañero de programa al decir la cantidad de dinero que ella le daba a estos trabajadores.

“Yo les doy doscientos pesos... de cincuenta para arriba”, dijo Pati, quien dejó anonadados a todos los que estaban presentes.

Bisogno continuó diciendo que él prefería dar la cantidad antes mencionada, porque cuando iba al supermercado también debía darle dinero a quien supervisa el estacionamiento y a la persona que acomoda los artículos en la cajuela del automóvil.

“Pues es que tú con tus doscientos pesos te han de llevar hasta cargando al carro”, le dijo Bisogno a Pati en tono de broma.

A finales de 2021, Daniel Bisogno estuvo en boca de los internautas después de solicitar atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener una respuesta más veloz de lo esperado.

Pati criticó a Daniel Bisogno (Foto: Instagram/@rociobanquells)

Todo comenzó durante la más reciente emisión del programa de espectáculos trasmitido por TV Azteca, donde sorpresivamente, el conductor apareció utilizando un cubrebocas. Ahí, confesó cuál fue el verdadero motivo de esa situación:

“En un restaurante japonés, de repente, no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. No lo encontré, posiblemente me lo tragué”, contó.

Posterior al accidente, el artista narró que acudió a un dentista, el cual le colocó un diente provisional, mientras le hacían el correcto, pero la desgracia no terminó ahí. Ya que, antes de comenzar a grabar Ventaneando aconteció otra situación inesperada.

“Nuestra productora me dice: ‘Traje empanadas’, entonces muerdo la empanada y digo: ‘Me tocó una piedra’. Me empiezo a calar y otra vez se me cayó, se partió en dos”, señaló.

Por ello, al no tener la sonrisa más estética del momento, el famoso decidió cubrirla con el cubrebocas y añadió que más tarde visitaría nuevamente a un odontólogo para que le ayudara a solucionar el problema, pues tenía una función de teatro.

No obstante, el mal día de Bisogno no concluyó en ese momento, ya que horas antes de la transmisión del programa, el integrante de Ventaneando colocó un tuit para pedir apoyo al IMSS.

“Alguien que pueda atenderme de @Tu_IMSS que me urge un poco”, solicitó y, ante la rápida respuesta de la institución, los usuarios de esta red social comenzaron a comentar el tuit y mencionaron que el artista sólo había recibido ese tipo de atención por su condición de personaje público.

