Exhibieron las hojas de “preguntas” de “Lord Molécula” a AMLO; aseguran que se las pasaron

(Fotos: Twitter/SashenkaMiss/lordmolecula)

Uno de los personajes más peculiares de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador es Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”. De nueva cuenta el “reportero” dio de qué hablar en redes sociales, y no precisamente por su dotes periodísticos.

Y es que la fotoperiodista Sáshenka Gutiérrez compartió una imagen de donde se observa la batería de preguntas que realizó Lord Molécula durante la conferencia de este 28 de diciembre.

“Jefe del Ejecutivo del Poder Federal esta pregunta tiene que ver con la corrupción (en) Pemex en sus mandos medios en materia de gas natural, pues desde el sexenio anterior…”, se alcanza a leer en sus dos hojas, con una tipografía muy grande, donde pueden apreciar los rayones y correcciones que hizo el mismo Pozos.

La publicación se viralizó y provocó la burla de decenas de cibernautas, quienes señalaron que el sujeto de moño y anteojos ya ni se preocupa por tomar nota y escribir sus preguntas, sino que ya se las pasa alguien más.

“¿Alguien sabe cuánto cobra por pregunta #Lord Molécula? Digo, me imagino que igual cobra si no le dan la palabra”, “Bien espontáneo él. Que no se piense que son pagados por alguien que los manda a aplaudirle al Patriarca”, “Más que una pregunta, tengo una alabanza”, “Ojalá fuera chistoso el guión que le tienen que entregar cada mañana”, “Querido diario periodístico: ¡Chale!”, fueron algunas reacciones que se pueden leer en Twitter.

Hasta el momento Carlos Pozos no se ha pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que es un personaje bastante criticado hasta por la demás prensa, debido a que lejos de ser crítico a la administración de AMLO, es demasiado reverencial hacia el presidente y hacerle preguntas a modo, así como desviar la agenda de sus colegas que asisten a las conferencias.





