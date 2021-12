Kalimba reveló cómo enfrenta el racismo: “Oí mil veces ‘pinc#% negro’”

Kalimba es parte de una familia afromexicana, los Marichal (IG: kalimbaofficial)

Unos de los temas que se han puesto sobre la mesa en la sociedad mexicana en los últimos tiempos son el racismo y la discriminación, reprobando que a estas alturas aún existan personas que marginen a los demás por su color de tez, origen o clase social.

Ante ello, ha sido el cantante Kalimba quien se ha pronunciado, toda vez que el músico y actor forma parte de la población afromexicana. Fue en el podcast Creativo donde el integrante de OV7 habló de su trayectoria en el mundo artístico y también abordó aspectos personales, como la manera en que afronta el racismo.

El cantante de Latin Party contó que proviene de “una familia orgullosamente negra. Escuchamos mil veces ‘pinche negro’, desde chiquitos”. Dijo que el hacer hincapié en su origen racial fue un acto recurrente, por ejemplo en su infancia, cuando otros niños se veían derrotados en contiendas deportivas por Kalimba y su familia.

Fela Domínguez, Carlos Rivera y Kalimba conforman el elenco de "José el soñador" (Foto: Instagram/@poluxweb)

“Casi todos mis primos fueron atletas y cuando nos juntábamos a hacer fiestas en casa de un tío mío salíamos a un parquecito abajo que se hacían retas de futbol, de basquet y normalmente dominábamos. Entonces, la manera que podían herirnos y lo digo entre comillas, era insultarnos por nuestra raza”, recordó el hermano de la también integrante de OV7 M’Balia Marichal.

Sin embargo, el no sentirse apocado por los comentarios discriminatorios de personas ajenas a su familia, tuvo que ver esencialmente por la forma en que fue educado por sus padres. Así lo recalcó:

“Me enseñaron lo orgulloso y lo lindo que es nuestro color, nuestra raza, sin demeritar otra raza; la mayor parte de nuestros papás (en su familia) son negros que se casaron con mexicanas o latinas blancas, casi todas mis tías y mi mamá es banca, entonces eso nos creó una consciencia muy diferente. Eran menos mis primos hijos de negro y negra que hijos de negro y blanca”, destacó el también productor musical.

“Eso nos causó un pensamiento muy diferente, llegabas a un lugar y ‘pinche negro’ sí y tú eres blanco ¿y qué pasa?”

Kalimba aseguró que nunca se ha sentido menos ante aquellos que intentaron molestarle por su origen racial (Instagram)

También hizo referencia a los descalificativos que apelan a la esclavitud, teniendo como referencia la carga histórica sobre este tema en la raza negra: “Es muy chistoso que en México venga alguien y te diga ‘Pinche esclavo’. Es de: ‘Creo que no has leído tu historia’. La mayor parte de los países tienen una conquista, Estados Unidos se creó de inmigrantes. En México fuimos esclavos cuando fuimos conquistados”, agregó.

Kalimba señaló lo erróneo que a su parecer es asociar estrato, color de tez o procedencia con una actividad en particular, y llamó a no perpetuar estereotipos en la sociedad:

“En México tendemos a querer insultar a través de una realidad que se vive de muchas cosas, por ejemplo: ‘Pinche indio, pinche negro’. Incluso hablamos de empleos. (…) Si a alguien le dices: ‘Eres esclavo’, habla de que eres un ignorante porque opinas que mi color está diseñado para una acción; dentro de mi cabeza el insulto era para ti, a mí no me afectó”, sentenció.

El cantante estará presente como parte de OV7 en la gira que la banda planea para 2022 Foto: Archivo

“En mi vida personal cambió mucho, tengo primos africanos, cubanos, que lo vivieron. Mi familia cercana viene de una familia orgullosamente negra”

El también actor de la obra José, el soñador también habló de otras minorías que en la actualidad continúan padeciendo los estragos de la discriminación:

“Tendemos a desaprobar todo lo que no entendemos, de ahí proviene el racismo. La raza blanca no entendía qué es ser negro, creían que no teníamos alma, que era una enfermedad, que era un montón de cosas. Hoy pasa con la sociedad LGBT, pasa con muchas otras minorías, incluso cuántos años ha pasado con el machismo, pensar que la mujer estaba diseñada para servir absolutamente, todo lo que o entendimos lo fuimos desaprobando”, finalizó el artista.

