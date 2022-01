Murió el cantante Meat Loaf, intérprete del clásico “Bat out of hell”

El cantante de rock and roll estadounidense Meat Loaf asiste a una rueda de prensa para promocionar su último álbum "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose" en Hong Kong el 4 de septiembre de 2006 (REUTERS/Bobby Yip)

Meat Loaf, la estrella del rock estadounidense que saltó a la fama mundial con su álbum “Bat Out of Hell”, murió a los 74 años. “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”, dice el anuncio publicado en su página de Facebook.

El cantante y actor estadounidense, de nombre Michael Lee Aday, tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Entre sus éxitos se encuentran el tema que da título a “Bat out of Hell”, de casi 10 minutos de duración, “Paradise by the Dashboard Light”, del mismo álbum, y “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, del álbum de 1993 “Bat Out of Hell II: Back into Hell”.

Además actuó en más de 65 películas, incluyendo “El club de la lucha”, “Focus”, “Rocky Horror Picture Show” y “¡Qué desparrame!”.

”Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso”, remarca su familia, que concluye con un mensaje en su página de Facebook: “De su corazón a vuestras almas...¡nunca dejen de rockear!”.

Con infomación de EFE y Reuters