Murió a los 93 años el actor Hardy Krüger, legendario rostro “alemán” de Hollywood

Hardy Krüger (Foto por Frank Hempel/United Archives via Getty Images)

El actor alemán Hardy Krüger, nacido en Berlín aunque afincado en Estados Unidos, ha muerto a los 93 años, comunicaron fuentes de su agente en Hamburgo.

Krüger falleció en Palm Springs, en California, donde había establecido su residencia y donde transcurrió buena parte de su carrera como actor.

El actor alemán Hardy Krüger, alrededor de 1965. (Foto de Silver Screen Collection/Getty Images)

Nacido en Berlín el 12 de abril de 1928, a Krüger se le considera el primer “rostro alemán” que logró hacer carrera en Hollywood tras la Segunda Guerra Mundial.

Había trabajado ya como joven actor bajo la Alemania nazi e incluso participó, con 15 años, en una película de la propaganda del régimen.

El actor Hardy Kruger con uniforme alemán interpreta a un capitán en la nueva película El secreto de Santa Vittoria, también protagonizada por Anna Magnani y Anthony Quinn. Aquí se muestra a Kruger como el Capitán Sepp von Prum, el idealista conquistador alemán de Santa Vittoria.

Pero alcanzó el reconocimiento internacional en Hollywood, principalmente a raíz de su papel protagonista en la película bélica “The one that got away” (1957).

Entre 1945 y hasta finales de la década de los ochenta llegó a intervenir en unas 70 películas, muchas de ellas rodadas en Estados Unidos y junto a estrellas como Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve y James Stewart.

Hardy Kruger como el pintor Jan-Van Rooyer (primer plano) y Stanley Baker como el inspector Morgan (fondo) en la película de misterio de 1958 Blind Date. (Foto de �� Colección John Springer/CORBIS/Corbis vía Getty Images)

En su amplia filmografía destacan los títulos de “The flight of the Phoenix” (EEUU 1965) y “A bridge too far” (EEUU 1977).

Trabajó junto a John Wayne en “Hatari” (1962) y compaginó su actividad en el cine con producciones televisivas, además de como escritor y autor de novelas.

1958: Hardy Kruger en Cambridge para el rodaje de la comedia británica 'The Freshman', también conocida como 'Bachelor of Hearts'. (Foto de BIPS/Getty Images)

Intervino asimismo en el filme francés “Les dimanches de Ville D’ Avray” (Francia 1962), ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, donde interpretaba a un veterano de Vietnam responsable de la muerte de un niño vietnamita.

“Nuestro más sentido pésame a su esposa Anita, con quien estuvo felizmente casado durante 46 años, y a toda su familia”, escribe su representante de prensa, en el comunicado informando sobre su fallecimiento.

Foto de cabeza de Hardy Kruger, actor alemán, con una chaqueta marrón en un retrato de estudio, contra un fondo azul claro, alrededor de 1965. (Foto de Silver Screen Collection/Getty Images)

(con información de EFE)

