“Me ilusiona muchísimo”: Lola Cortés habló sobre la posibilidad de casarse

Lolita Cortes se ha desempeñado en canto, baile y actuación (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Lola Cortés se ha presentado a lo largo de los años como una jueza de hierro por su fuerte temperamento durante los programas en los que ha participado. Sin embargo, en esta ocasión, dejó a un lado la coraza para platicar sobre su nuevo romance con Elías Ajit.

Fue en entrevista con TVyNovelas donde la artista confesó que en estos momentos se encuentra muy feliz, pues encontró a “su hombre perfecto”. En este sentido, contó que antes tenía miedo de enamorarse por diversas razones.

“Estaba muy lastimada, con la autoestima en el piso; sentía que era algo que yo no necesitaba y, además, los hombres me tenían miedo. Creo que yo me veía desde un punto de vista catastrófico, pero llegó un hombre que me repuso el alma, sanó mis heridas y me propuso ‘vamos a enamorarnos’ y ahora estamos viviendo juntos, entonces, tengo mucho que agradecer a la vida”, contó.

Respecto a su nuevo galán contó que llevan 30 años de conocerse y trabajar juntos, ya que ha sido su coreógrafo y recordó que incluso llegó a hacerla volar como Peter Pan en acrobacia área. Además de que las familias de ambos se conocen entre sí.

Lola Cortés se muestra feliz con su nueva pareja (Foto: soylolacortes)

Lolita decidió contar como inició su historia de amor y detalló que ha platicado con su pareja respecto a que estuvieron mucho tiempo coincidiendo, pero fue hasta después que decidieron tener una relación.

“Es un hombre muy seguro de sí mismo y yo lo admiro profundamente además es muy culto, educado, talentosísimo, lo conozco muy bien, perfectamente, lo he visto en las buenas y en las malas y él a mí [...] pero un día me mandó un mensaje en el que me decía: ‘¿Cómo estás? y yo le contesté: ‘Qué te importa’ y me dijo: ‘¿Qué es de tu vida? porque quiero saber qué hacer con la mía’, eso me movió el mundo y le dije: ‘tenemos que hablar’”, dijo la ex jueza de La Academia.

Respecto a una posible boda, Lolita mencionó en primera instancia que nunca se ha casado, pero que en todo caso, él tendría que pedírselo.

Me ilusiona muchísimo, incluso mis hijos lo saben muy bien, pero no lo haría con esa necesidad de pedir permiso a la sociedad y anunciar... No, más bien lo pienso como una celebración de amor si es que se da.

Cortés añadió que su novio no tiene ningún problema con la fuerte personalidad que ella tiene y expresó que es una persona muy centrada.

Lola Cortés inició su carrera desde muy joven (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

“El no ve en mí una competencia, porque desafortunadamente, me había topado con personas que así lo veían, me decían: ‘¿tú quién eres?’, ¿quién te crees?’ y él sabe quién soy dentro y fuera del escenario”, dijo.

Cabe recordar que Lolita Cortés se ha dedicado a las artes escénicas desde los 8 años, donde participó en piezas teatrales como Anita la huerfanita, José el soñador y Vaselina, donde estuvo junto a los integrantes de la banda Timbiriche, quienes constantemente se burlaban de ella; en diversas ocasiones ha aclarado que tuvo que asistir a terapia para asimilar el bullying de sus colegas.

Algunas de sus primeras participaciones en Televisa ocurrieron cuando Lolita tenía entre 10 y 12 años, cantó en el Festival Juguemos a cantar de 1982 con la canción Don Quijote y Sancho Panza, también estuvo en el programa que en la década de los ochentas se llamaba Hoy mismo, actualmente Hoy.

