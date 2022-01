Germán Ortega compartió su molestia por preferencia a influencers en producciones

El comediante y actor mexicano, Germán Ortega, integrante de Los Mascabrothers, arremetió de que muchos productores, actualmente den preferencia a los influencers sobre los actores, ya que priorizan el número de seguidores al talento mostrado en alguna puesta en escena.

El hermano de Freddy Ortega, compartió con el programa De Primera Mano su molestia actual con los productores de televisión que ponen en primer lugar el número de seguidores a la capacidad histriónica.

“Es muy triste y no es muy padre para todos, quiero tocar ese punto, porque ahora resulta que si no tienes tantos millones de seguidores, no eres nadie”, comentó para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Germán Ortega habló sobre la preferencia actual que se tiene con los influencers

El actor de 53 años, compartió que muchos le cuestionan la posibilidad de que el abra su canal, pero recalcó que él está enfocado en las producciones televisivas.

“Aplaudo a los que los tienen, porque toda esa gente que trabaja, los blogueros y todos ellos, se lo han ganado y de eso viven, eso es padrísimo. Pero me preguntan: ‘¿Por qué no haces canal?’. Y digo: ‘Espérame, estoy haciendo televisión’”, agregó.

Más adelante, el histrión del Nuevo Tenorio Cómico acentuó que el reconocimiento en las producciones es diferente cuando se pone en balanza la calidad con el alcance.

“Se lo dejo a criterio de cada quien. Una cosa es la fama y otra el prestigio. Que quede claro, no los estoy atacando a ellos, porque merecido tiene su lugar cada quien; no me quita el sueño, pero sé que tengo que trabajar un poco las redes”, explicó.

Freddy y Germán Ortega (Foto: Instagram/@ortegamascabrother)

Germán Ortega agregó que él ha conocido gente que, por no tener un alcance mayor en redes sociales, se les han cerrado las puertas: “Se me hace injusto y ya te preguntan ‘¿cuántos seguidores tienes?’, a mí no me ha tocado, pero si conozco gente que por tener pocos seguidores no le dan una oportunidad”, detalló el comediante mexicano.

Para finalizar, el actor contó su experiencia con la fama y sobre si en algún momento “perdió el piso” como varios creadores de contenido lo han hecho desde que llegaron al reconocimiento público: “ Si alguien se trepa en un ladrillo y se marea, pues está bien, porque lo necesita, porque cuando se caiga va a reaccionar”, dijo.

“Una vez perdí el piso y no me encontraba, para mí no ha sido fácil esta maravillosa carrera”, concluyó sobre su experiencia propia con el estrellato y la hora de encarar problemas mediáticos.

Jacqueline Andere arremete contra influencers que salen en la televisión Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

Dentro del debate del programa, Gustavo Adolfo Infante compartió con el auditorio que la era digital ha cambiado la forma de hacer contenido para las audiencias y que por eso los productores han preferido tener mayor alcance con nuevos creadores de contenido que acudir con actores ya hechos, pero con poco peso en redes sociales.

Germán Ortega no ha sido el único actor que ha arremetido contra los productores y sus nuevas preferencias histriónicas. La primera actriz, Jacqueline Andere, antes de iniciar el año expresó su molestia con la nueva generaciones de creadores de contenido por aceptar papeles estelares, a pesar de no tener aptitudes melodramáticas.

“Yo creo que deben hacer los castings, como están haciendo, y de ahí que elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo [..] Si no son actrices ¿qué?, nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, y ya después me dieron un papelito, con una línea, claro, si no seguiría de extra”, dijo a finales de 2021 la intérprete de 83 años en entrevista para el programa Venga la Alegría.

