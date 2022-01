Bella Hadid reveló el drama de su salud mental: la ansiedad y la depresión le impedían salir de su casa y publicar “fotos bonitas”

Bella Hadid sufre de ansiedad y depresión desde la adolescencia

La top model estadounidense Bella Hadid, de 25 años, ofreció detalles acerca de la depresión que la acecha desde hace años, y por la que en ocasiones no podía ni mandar mensajes de texto a su madre ni a su médico: solo les respondía con una fotografía.

Hadid, que se ha consagrado en solo unos años como una de las modelos más cotizadas de las pasarelas, reveló que debido a sus problemas psicológicos no tiene la ayuda de un estilista desde hace mucho tiempo. En los momentos de mayor fragilidad, vestirse todas las mañanas no le resultaba nada fácil. “Estaba en una posición mental tan extraña que para mí resultaba complicado simplemente salir de casa y decidir qué ponerme, especialmente con la ansiedad que me generaba tener a los fotógrafos en la puerta de casa y todo eso”, contó la modelo en una extensa entrevista al diario Wall Street Journal.

“En el último año, fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo o si les gusta o no, no importa, da igual, porque es mi estilo”, continuó. “Cuando salgo de casa por la mañana, lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento cómoda?”, aseguró la modelo, que está constantemente en el foco de atención por sus decisiones estilísticas.

La hermana de la también modelo Gigi Hadid dijo que vivió momentos muy duros. “Tenía episodios realmente depresivos. Mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y en vez de responderles con un mensaje, les mandaba una foto. Era lo más fácil de hacer para mí en ese momento porque nunca era capaz de explicar cómo me sentía”, relató.

“Estaba pasando por un dolor físico y mental insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años de mi vida”, añadió.

Bella Hadid se expuso llorando para hablar sobre la salud mental: “Las redes sociales no son reales” (Foto: Instagram/@bellahadid)

La modelo, que ha desfilado para todas las grandes marca de moda del mundo, habló previamente sobre su salud mental a través de su cuenta de Instagram el año pasado, y reveló que llevaba sufriendo “depresión extrema y ansiedad” desde su adolescencia y durante la mayor parte de su vida adulta. “Desde que tenía 14 años lo he probado todo para lograr sentirme mejor”, confesó.

“Mi ansiedad social fue algo que se fue apoderando de mí lentamente a medida que llegué a los veinte años”, escribió en ese momento. “Se me hizo más difícil salir sin tomar un trago para calmar mis nervios, lo que hizo que no quisiera salir en absoluto, así que estaba hibernando entre trabajos”.

“Con una vida que está constantemente impulsando un régimen social, además de trabajar 13 horas al día, todos los días, sabía que esta no era una vida sostenible para mí”, agregó.

La modelo animó a las personas que sufren alguna enfermedad mental (Foto: Instagram/@bellahadid)

Hadid también explicó por qué decidió en noviembre pasado publicar una serie de selfies de ella llorando, donde se exponía públicamente para hablar acerca de la salud mental.

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. (...) Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”, dijo a sus seguidores.

La modelo le dijo al citado medio que espera que sus seguidores sepan que si bien las cosas “se ven tan hermosas en Instagram, al final del día, todos estamos cortados por la misma tijera”.

“Sentí que era bueno para mí poder decir mi verdad”, explicó. “Y en algún momento ya no pude publicar más fotos bonitas”.

La modelo confesó tener días buenos y días malos, pero dijo que no se arrepiente de cuánto ha compartido en las redes sociales.“Recordar que hay tanta gente pasando por cosas y con patrones similares a los míos, me hace sentir mejor”, dijo.

Hadid, que desde hace casi una década sufre la enfermedad de Lyme —que también padecen su madre, Yolanda, y su hermano menor, Anwar—, está comprometida a reinvertir tiempo en su salud. “Ahora me doy cuenta de que mi cuerpo es un templo”, dijo al diario. “La rutina que tenemos por la mañana, especialmente los lunes por la mañana, es casi lo más importante porque si no empiezas bien la semana, no va a ser bueno para ti”.

