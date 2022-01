Sinéad O’Connor está hospitalizada tras la muerte de su hijo Shane

La cantante y compositora irlandesa Sinead O'Connor, en una imagen de archivo. EFE/Balazs Mohai

La reconocida cantautora irlandesa, Sinéad O’Connor anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que dado el trágico hecho de perder a su hijo, Shane, la semana pasada; aceptó ingresar a un nosocomio para “poder recibir terapia y no tomar la decisión que tuvo su hijo” así lo declaro la intérprete.

El pasado 7 de enero, por medio de su cuenta Twitter, O’Connor comunicó que su hijo de 17 años se quitó la vida ahorcándose después de haber desaparecido de un hospital.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, escribió.

Sinead O'connor comparte desgarradores tweets sobre la muerte de su hijo Foto: Twitter/@OhSineady

Tras esto, la cantante irlandesa ha compartido las desgarradoras circunstancias de la muerte de su hijo en redes sociales. Fue durante la noche del jueves 13 de enero que la afamada cantante de 55 años colocó un hilo de 5 tweets, donde expresó su deseo de morirse tras la muerte de Shane, lo cual preocupó a sus seguidores.

Por esa razón, en compañía de la policía y según sus propias palabras, Sinéad acudió al hospital para ser tratada: “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. Hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, recalcó en su cuenta.

El joven de 17 años había desaparecido en la localidad de Newbridge, en el condado de Kildare el jueves 6 de enero y fue visto por última vez el viernes 7 de enero después de que la policía hallara su cuerpo en el área de Bray de Wicklow.

Cabe recordar que, tras reconocer los restos de su hijo, la cantautora de Nothing compares to you, acusó a las autoridades de negligencia: “He identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, enfatizó en su perfil de redes sociales

Horas después de hacer pública la muerte de su hijo, Sinéad O’Connor regresó a su perfil de Twitter para dedicarle públicamente a su hijo una canción del icónico cantante, Bob Marley, Ride natty ride: “Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”.

Shane nació el 10 de marzo de 2004, y fue fruto de la relación de la cantante con Dónal Lunny, un popular músico y productor irlandés. La pareja se separó poco después de que el fallecido adolescente llegara al mundo. Por otro lado, Sinéad O’Connor tiene otros tres hijos.

Jake Reynolds (34), nacido del vínculo de la cantante con Donal Reynolds, con quien estuvo casada entre 1987 y 1991; Roisin Waters (25), fruto de la relación de O’Connor con el periodista John Waters; y Yeshua Bonadio (15), hijo del empresario estadounidense Frank Bonadio, de quien la cantante se separó en 2017.

La cantante saltó a la fama con el éxito mundial de 1990, Nothing Compares to U, escrito por Prince, y ha hecho varios álbumes aclamados por la crítica como I want your (1987), You made me the thief of your heart (1990), I am stretched on your grave (1990), entre otras más. En 2018, anunció su conversión al Islam y cambió su nombre a Shuhada Davitt.

