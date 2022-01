Alec Baldwin explicó por qué no entregó su móvil a las autoridades que investigan el tiroteo fatal en el rodaje de “Rust”

Alec Baldwin en Nuevo México tras conocer la muerte de Halyna Hutchins el pasado 21 de octubre (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

A través de un video que publicó en su perfil Instagram, Alec Baldwin rechazó las afirmaciones que señalan que no está colaborando con la investigación del incidente fatal ocurrido durante el rodaje de la película “Rust”, en el que perdió la vida Halyna Hutchins.

El punto en cuestión es una orden de registro del celular de Baldwin, que las autoridades esperan pueda proveer información útil para la investigación del caso. Tras las críticas, Baldwin explicó por qué no ha acatado la orden de entrega de su teléfono celular.

Según el actor, que grabó su descargo en su vehículo, a pesar de no haber accedido a entregar su móvil a las autoridades de Nuevo México que llevan el caso, cualquier sugerencia de que él está obstaculizando el proceso “es una mentira”.

“Cualquier insinuación de que no acato órdenes, solicitudes con respecto al registro de mi teléfono móvil es una mierda, una mentira”, aseveró el actor estadounidense en la grabación que subió en las últimas horas a sus redes sociales.

Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que no había sido descargada correctamente, episodio que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en una locación en Nuevo México.

A pesar de que las autoridades obtuvieron una orden de registro hace más de tres semanas, todavía no han logrado acceder al móvil del actor.

Alec Baldwin hablando en TV sobre la muerte de Halyna Hutchins

Baldwin explicó que él está cooperando con la investigación pero que hay ciertas cuestiones legales que deben cumplirse ya que las autoridades de Nuevo México deben seguir el procedimiento legal y coordinar con el estado de Nueva York, lugar de residencia del actor, para conseguir el acceso a su teléfono. “Es un proceso que lleva tiempo”, afirmó.

“No pueden simplemente revisar tu teléfono y llevarse tus fotos o tus cartas de amor a tu esposa o lo que sea”, aseguró el actor que también dijo que “la mejor y única manera de honrar a Halyna Hutchins es que se conozca la verdad de lo que sucedió”.

Baldwin dijo que no sabía que el arma estuviera cargada con municiones de verdad cuando se accionó. Los investigadores están tratando de determinar de dónde provino el cartucho y, respecto a la orden de registro del teléfono de Baldwin, dijeron que les interesan sms, imágenes, videos, llamadas o cualquier otra información relacionada con la película.

A principios de diciembre, el intérprete estadounidense ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que él no apretó el gatillo y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la su compañera. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo Baldwin entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola”, afirmó. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”.

“Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, aseveró el actor, que además aseguró que “no pasa un día en que no piense” en el hecho.

El asistente de dirección Dave Halls, así como la jefa de armas de la película, Hannah Gutierrez Reed, se encuentran entre otros miembros del equipo que han sido objeto de escrutinio. Baldwin, Gutierrez Reed y Halls son tres personas de especial interés en la investigación ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes del fatal accidente.

En medio de la investigación por la muerte de Hutchins, el padre de la directora de fotografía, Anatoly Androsovych, brindó unas declaraciones muy duras al periódico The Sun y culpó directamente a Baldwin por la tragedia. “Para mí está claro que es culpable de su muerte”, sentenció.

