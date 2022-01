Alexis Ayala no recibió ofertas de trabajo por más de un año tras infarto

Alexis Ayala habló de cómo sufrió de desempleo tras sufrir un infarto en 2018 (Foto: Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala recordó los difíciles momentos que sufrió tras varias complicaciones en su salud que derivaron en falta de trabajo y una profunda depresión.

En varias ocasiones, Alexis Ayala ha hablado de las experiencias cercanas a la muerte que tuvo unos años atrás. Su primer grave problema de salud fue con su tiroides, la cual lo llevó a estar internado por un tiempo, además de un paro respiratorio. El segundo fue el infarto que sufrió en 2018.

Tras estos acontecimientos, el actor se sumergió en una profunda depresión que lo llevó a subir de peso, algo que también influyó en sus emociones. Ahora el protagonista de Amar a muerte confesó que todos sus problemas y enfermedades repercutieron en su carrea profesional.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Alexis destapó cómo productoras rechazaban su perfil al ver que su salud era delicada.

Ayala confesó que fue muy difícil para él salir de la mala racha que tuvo tras su infarto (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo estuve dos años sin hacer televisión (...) estaba bastante subido de peso, y de ahí todavía me subí más. Caí en una depresión muy fuerte y muy desagradable después del aviso de vida que tuve. Algunas cosas no me empezaron a funcionar y no me estaban dando trabajo y el pretexto era que no sabían si iba a estar bien o no”, dijo Ayala.

Al que llama “aviso de vida” es el infarto que sufrió hace casi cuatro años, del cual ha mencionado que no le gusta hablar, sólo buscar vivir con las enseñanzas que le dejó.

El protagonista de Si nos dejan confesó que esta mala racha por su salud lo hizo sentir emocionalmente mal, pues lo veían como “defectuoso”.

“Es horrible que te sientas que la gente te ve como defectuoso, pero eso le sucede a todas las personas con capacidades diferentes que han sufrido alguna enfermedad que realmente se sabe que puede traer consecuencias o no”

Alexis Ayala expuso que su papel en "Si nos dejan" se lo habían dado a Eduardo Yañez (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Aunado a esto, en su vida otras cosas también comenzaban a complicarse y se vio obligado a buscar una salida urgente, por lo que nuevamente se aventuró a tocar puertas con productores.

“En esos dos años, había cosas que no estaban funcionando evidentemente en mi economía, había negocios que no estaban yendo bien. Mi vida personal tampoco estaba padre y uno no se da cuenta de todo eso. Me retomo (...) toco una puerta, que es Nacho Sada, le digo que necesito trabajar, que me de lo que sea”, recordó Ayala.

A partir de que obtuvo un papel para la telenovela Quererlo todo, Alexis logró recobrar la motivación necesaria para bajar de peso y también salió de la depresión que lo había atrapado por dos años. Al mismo tiempo surgió la oportunidad de tener un protagónico en Si nos dejan, pero algunos obstáculos interfirieron.

Alexis Ayala interpreta a "Sergio Carranza", esposo de "Alicia" (Mayrín Villanueva) en "Si nos dejan" (Foto: Instagram/@sinosdejan_of)

Según dijo el actor, una vez que ya le había dado el papel de Sergio Carranza, le notificaron que ya no tendría al personaje, pues se lo pasaron a Eduardo Yáñez. Esta decisión lo tomó por sorpresa e, incluso, lo llevó al llanto, pero continuó trabajando en Quererlo todo.

Al pasar un tiempo nuevamente le llamaron para decirle que Sergio Carranza sí era suyo, siendo esta una gran oportunidad para su carrera al ser una producción tan importante para Televisa y Univision.

Alexis también confesó que este 2022 comenzarán las grabaciones de una película en Barcelona, España, la cual marca su regreso al cine. Aunque no quiso revelar más información al respecto, mencionó que se trata de una producción para Netflix.

