Fernanda López apoya la relación de Alexis Ayala y reveló que también tiene una nueva pareja

Alexis Ayala y Fernanda López se casaron en el 2015, después de seis años como novios (Foto: Las Estrellas)

En el mes de febrero de este año Alexis Ayala terminó su relación amorosa de 12 años con Fernanda López, con quien se casó y tuvo una hija. Siete meses después de concluir su matrimonio, el actor comenzó a salir con Cinthia Aparicio y en una entrevista retomada de Sale El Sol, su exesposa compartió su opinión sobre su noviazgo y reveló que ya tiene una nueva pareja.

Fernanda fue cuestionada por su situación sentimental y la actriz detalló que ya está en otra relación. “Estoy abierta al amor, quién no. ¿Quién se le quita al amor? Nadie [...] No estoy soltera, estoy muy feliz con la persona que estoy, pero estamos haciendo las cosas inteligentemente. Yo no voy a esconderme para nada porque no es un hombre que yo quiera esconder, es una adoración; estoy haciendo las cosas lento para mí, para mi hija y mi alrededor, en su momento lo sabrán y si nos ven juntos qué padre”.

Alexis Ayala ya había tenido otro matrimonio que solo duró 8 meses (Foto: Twitter/@porbusta)

La colombiana también habló sobre las críticas que ha recibido su exesposo por salir con una actriz que es 28 años menor que él. “Te voy a decir una cosa, respeto muchísimo a Alexis y lo que él haga con su vida. La gente tiene la decisión de opinar lo que quieran, ya que expone las cosas de forma muy abierta”.

López reveló que su hija Roberta ya pudo conocer a la nueva pareja de su padre. “Ya tuvieron un primer acercamiento. Su papá es lo suficientemente inteligente para saber con quién la relaciona y si ya se la presentó, significa que para Alexis es importante y creo que el señor de 56 años ya debe de tener una estabilidad emocional para poder hacerlo”.

Finalmente la modelo compartió cómo ha sido su proceso de divorcio. “Al principio tuvimos una buena relación, porque terminamos en buenos términos con un mutuo acuerdo, pero después hay unos sube y baja de desacuerdos y acuerdos, pero es así, como todas las relaciones, como se lleva con todo el mundo, a veces bien o a veces mal”, la actriz dejó en claro que su prioridad es su hija y afortunadamente, Ayala ha cumplido con sus obligaciones como padre. “Siempre va a estar sobre todo mi hija, lo que ella piense y la rodeé. Alexis cumple bien, aunque no ha sido un papá tan presente porque viaja mucho”.

La actriz ha destacado también por su estilo de vida fitness que comparte en sus redes sociales (Foto: Instagram/@lopfer)

Fue a través de un comunicado, compartido en sus redes sociales, donde la expareja dio a conocer que se separaban en el más cordial de los escenarios y sin revelar los motivos de su separación, aseguraron que todo terminó en una amistad.

“Partiendo de la base del amor, qué mejor día, hoy San Valentín para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó a una bonita amistad, por eso desde ya hace algún tiempo hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer, siempre uniéndonos como padres de nuestra hermosa hija para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en amor y respeto”, se puede leer en la descripción acompañada con una foto donde aparecen abrazados y sonriendo.

Esta fue la foto con la que compartieron su separación (Foto: Instagram @lopfer)

“Alexis y yo agradecemos mucho siempre el cariño y respeto que nos manifiestan todos ustedes, tenemos una increíble relación de amigos ya que el amor durante 11 años siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo para nuestra hija Roberta. Feliz día de San Valentín. Con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López”.

